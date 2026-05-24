Gazebo e raccolta firme per Futuro Nazionale

Written by Redazione• 7:57 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA – Futuro Nazionale 510 ha organizzato un gazebo informativo a Pontedera, incontrando cittadini e sostenitori per confrontarsi sui temi del territorio, della sicurezza, del lavoro e dell’identità nazionale.

Durante l’iniziativa sono state svolte attività di tesseramento al movimento e una raccolta firme a sostegno del Decreto Sicurezza, registrando una buona partecipazione e interesse da parte dei cittadini presenti.

Il gazebo ha rappresentato un importante momento di ascolto e dialogo con la cittadinanza, confermando la volontà del nostro gruppo di essere presente sul territorio in maniera concreta e costante.

Last modified: Maggio 24, 2026