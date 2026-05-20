Futuro Nazionale: «Bene la riqualificazione dell’area del Newroz prevista nel nuovo Piano Operativo Comunale»

Written by Redazione• 4:04 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri Angelo Ciavarrella, Maria Grazia Bellomini e Raffaella Marchetti (Futuro Nazionale).

«Scelta importante per legalità, decoro e vivibilità del quartiere».

Il gruppo consiliare di Futuro Nazionale esprime pieno sostegno all’Amministrazione Comunale di Pisa per la scelta, inserita nel nuovo Piano Operativo Comunale, di avviare un percorso di riqualificazione urbana dell’area attualmente occupata dal centro sociale Newroz.

Secondo il gruppo, la decisione rappresenta «un punto di svolta fondamentale per il quartiere», attraverso l’eliminazione di una struttura che, si legge nella nota, è stata spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, e la trasformazione dell’area in uno spazio restituito alla collettività.

Al posto del Newroz è prevista la realizzazione di un’area parcheggio, insieme all’estensione dell’area verde già esistente, in continuità con il parco. Un intervento che, secondo Futuro Nazionale, consentirà di rispondere alle esigenze dei residenti e dei commercianti di via Garibaldi, migliorando al tempo stesso l’accessibilità alle zone di pregio e al parco delle Concette.

«Questa scelta – affermano i consiglieri – rappresenta una vittoria della legalità, del decoro e dell’ordine pubblico. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio storico e urbano cittadino».

Il gruppo richiama anche la recente riqualificazione della vicina ex Chiesa di San Marco in Calcesana, considerata un punto di forza del percorso di recupero dell’area. «Il recupero di questo immobile e il progetto di riqualificazione dell’area del Newroz – proseguono – dimostrano una visione coerente: restituire l’intero asse cittadino alla legalità, alla bellezza e alla fruizione da parte della comunità».

Futuro Nazionale conferma quindi il proprio sostegno al programma di rilancio del Comune di Pisa, che attraverso interventi di rigenerazione urbana punta, secondo il gruppo consiliare, a restituire ordine, vivibilità e sicurezza ai quartieri.

La nota è firmata dai consiglieri Angelo Ciavarrella, Maria Grazia Bellomini e Raffaella Marchetti.

Last modified: Maggio 20, 2026