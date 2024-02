Futsal Pontedera: Cerri e compagni superano 3-0 il Sant’Agata e volano a + 6 sul Futsal Prato

Scritto da admin• 10:03 am• Pontedera, Sport/Altro, Tutti

PONTEDERA – Il Futsal Pontedera, guidato dal mister Sardelli, ritorna alla vittoria con una netta affermazione per 3-0 sul Sant’Agata Futsal, giocata al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte.



Questo successo è di particolare importanza per i bianconeri, poiché contemporaneamente il Futsal Prato ha subito una sconfitta sul campo della Real Casalgrandese, mentre la Mattagnanese è stata superata dalla Sangiovannese. Questo riporta Cerri e compagni in testa al campionato con un vantaggio di 6 punti sui lanieri e di 9 sui borghigiani.

Nonostante il Sant’Agata sia fanalino di coda del girone C di Serie B di Calcio a Cinque, la partita ha presentato alcune insidie per il Futsal Pontedera. Tuttavia, i pontederesi hanno saputo gestire il ritmo del gioco con tranquillità, soprattutto nella seconda metà della partita. Inizialmente, dopo un buon avvio del Futsal Pontedera, gli ospiti emiliani hanno messo alla prova Cerri con diverse azioni offensive, ma il portiere è stato decisivo con numerosi interventi.

A sbloccare il risultato è stato Della Marca poco più di 2 minuti prima dell’intervallo, sfruttando un perfetto assist di Maggini. Nella ripresa, il Futsal Pontedera ha ampliato il vantaggio con un gran tiro al volo di Morganti su calcio d’angolo, per poi concludere definitivamente la partita con la doppietta di Della Marca, ancora una volta servito da Maggini, che ha segnato la sua 22ª rete personale in questo campionato. Cerri si è distinto come uno dei migliori in campo per i padroni di casa, con numerose parate decisive.

