Furgone parcheggiato in divieto di sosta interrompe servizio TPL: Autolinee Toscane valuta denuncia per interruzione di Pubblico Servizio

CASCINA – Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali di verificare se sussistano i presupposti per presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti del proprietario del furgone che ieri ha ostacolato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale.

I fatti sono i seguenti: martedì 12 novembre 2024, intorno alle ore 15:30, un autobus della linea da Cascina a Pisa è stato costretto a fermarsi a causa di un furgone parcheggiato in sosta vietata in via Michelangiolo, nel Comune di Cascina (PI), che impediva il passaggio del mezzo di trasporto pubblico.

Solo grazie all’intervento della Polizia Municipale la situazione è stata risolta. Tuttavia, a causa del ritardo accumulato, la corsa del tpl da Cascina per Pisa è stata soppressa.

Per ridurre al minimo i disagi agli utenti diretti a Pisa, tutte le persone rimaste a terra sono state fatte salire sull’autobus partito da Pontedera alle 15:25, che nel frattempo era arrivato a Cascina.

