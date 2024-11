Sciopero Nazionale nella sanità: disagi previsti, garantiti solo i servizi essenziali

Written by admin• 1:27 pm• Attualità, Pisa, Salute

PISA – È stato proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata di mercoledì 20 novembre 2024, indetto dai sindacati Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up, con l’adesione di altre sigle come Sicambiacon, Cobas Pi, Anmi Assomed Sivemp Fpm, Fedir e Coina.



Lo sciopero coinvolgerà il personale infermieristico e quello appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

L’Azienda si scusa fin da ora con gli utenti per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nell’erogazione dei servizi sanitari (come esami e ambulatori) e amministrativi (come prenotazione esami e accettazione), anche per i servizi affidati a ditte esterne, sia a livello territoriale che ospedaliero.

In conformità con la normativa vigente, verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali per il settore sanitario. Per quanto riguarda l’assistenza diretta ai degenti, verrà data priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili. Tra i “servizi minimi essenziali” sono inclusi:

Altri servizi essenziali.

Il Pronto Soccorso e i servizi correlati, relativi a situazioni di salute non differibili, sia per i pazienti ricoverati che non ricoverati, con la presenza anche del personale tecnico per la preparazione dei pasti e altri servizi essenziali.

Servizi di assistenza domiciliare.

Attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, ecc.).

Vigilanza veterinaria.

Attività di protezione civile.

Funzionamento delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici.

