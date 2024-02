Francesco Gazzarri è il nuovo responsabile dell’ortopedia volterrana

Scritto da admin• 3:47 pm• Volterra

VOLTERRA – Francesco Gazzarri è stato nominato il nuovo responsabile della sezione di Ortopedia e Traumatologia dell’Alta Val di Cecina.



Questo incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito da Maria Letizia Casani, direttore generale dell’AUSL Toscana nord ovest, tramite la delibera numero 175 datata 21 febbraio scorso.

Nato a Cecina e cresciuto a Volterra, dove ha frequentato il liceo classico “Carducci”, Gazzarri si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa nel 2007. Ha successivamente conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con lode, approfondendo soprattutto la chirurgia protesica, artroscopica e il trattamento delle fratture, mostrando una particolare inclinazione per la traumatologia.

Dal 2013 ha lavorato presso l’ospedale di Cecina, sotto la guida del dottor Paolo Gabellieri, ricoprendo ruoli di coordinamento e affiancando il direttore in varie attività tecniche. Ha eseguito personalmente oltre 1.800 interventi chirurgici.

Oltre alla sua attività clinica, Gazzarri si è distinto anche nel campo dell’aggiornamento professionale, partecipando a numerosi congressi e pubblicando articoli specializzati. Ha anche svolto attività di docenza.

“Ringrazio la direzione aziendale per questa opportunità che mi permetterà di crescere professionalmente e personalmente”, ha commentato Gazzarri sul suo nuovo incarico. “Come medico, credo che il nostro obiettivo primario sia garantire che i servizi sanitari operino con efficienza e precisione, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti i pazienti”.

Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha augurato al dottor Gazzarri un proficuo percorso nel suo nuovo incarico, sottolineando la fiducia nelle sue qualità professionali e competenze che hanno contraddistinto il suo lavoro nel corso degli anni. La nomina di Gazzarri, ha aggiunto Casani, è una dimostrazione tangibile dell’impegno dell’Azienda nell’assicurare elevati standard organizzativi e di servizio su tutto il territorio di competenza.

