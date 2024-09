Scritto da admin• 2:38 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 6° giornata del Campionato Serie BKT. Questa la designazione per la gara Pisa-Brescia, in programma sabato 21 settembre (ore 15) alla Cetilar Arena.

Arbitro. Francesco Fourneau (Roma 1)

1° Assistente. Marco Ricci (Firenze)

2° Assistente. Ivan Catallo (Frosinone)

4° Ufficiale. Aleksandar Djurdjevic (Trieste)

Var. Matteo Gariglio (Pinerolo)

Avar. Alberto Santoro (Messina)

Last modified: Settembre 18, 2024