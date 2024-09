Diego Petrucci (FdI): “Inspiegabile sospensione degli interventi di cataratta a Cisanello, la Regione spieghi!”

Scritto da admin• 1:56 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale Diego Petrucci (FdI).

“Un cittadino doveva essere sottoposto a un intervento di cataratta in questi giorni all’Ospedale Cisanello di Pisa, ma gli è stato comunicato che l’operazione è rimandata all’inizio del prossimo anno. Quando ha chiesto spiegazioni, gli è stato detto che tutti gli interventi di questo tipo programmati e non urgenti sono stati posticipati al 2025 per motivi non specificati. Ritengo che l’AOUP dovrebbe fornire spiegazioni più dettagliate ai cittadini riguardo a decisioni che possono influire notevolmente sulla loro vita. Sono anche preoccupato per la sospensione improvvisa dell’attività dell’Ambulatorio oculistico, che allunga ulteriormente le già lunghe liste d’attesa. Lo scorso anno erano state sospese le operazioni oculistiche non urgenti per lavori di manutenzione nelle sale operatorie dell’Edificio 30 di Cisanello, e ora mi chiedo quale sia la nuova motivazione. Ho quindi presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiarire le cause della sospensione degli interventi di cataratta e per sapere se sono previste altre interruzioni dell’attività operatoria a Cisanello.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Settembre 18, 2024