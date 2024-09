“Settimana Europea della Mobilità”: il 20 settembre, giornata dedicata alla bici e alla sicurezza stradale in Ateneo

Scritto da admin• 3:50 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Durante la Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 settembre, la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) dell’Università di Pisa e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) organizzano due eventi speciali per promuovere una mobilità cittadina più sostenibile.

Il primo evento, “Bike2Work”, si svolgerà venerdì 20 settembre, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 15.30. Studenti, personale e docenti sono invitati a recarsi all’Università in bicicletta e passare dal cortile del Palazzo la Sapienza, dove potranno compilare un breve questionario e ritirare un gadget per la bicicletta.

Il secondo evento, dalle 17.30 presso il Centro Congressi Le Benedettine, è una “Chiacchierata informale sul mobility management” con interventi di esperti del settore come Eleonora Perotto, Barbara Melotti e Paolo Ferri.

Il professor Marco Avvenuti e la professoressa Elisa Giuliani discutono delle sfide e opportunità per rendere le città più sicure e sostenibili.

Avvenuti sottolinea l’importanza di migliorare la sicurezza stradale, citando dati allarmanti sugli incidenti e suggerendo misure come la moderazione della velocità e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. Giuliani, invece, evidenzia l’impegno della Commissione per promuovere una mobilità più sicura e sostenibile, collaborando con il Comune di Pisa e lavorando per cambiare la cultura dell’uso della strada.

