Fossi (Pd) su Biancoforno: “Subito un tavolo per sbloccare la vertenza e tutelare diritti”

Written by Redazione• 6:02 pm• Pisa, Politica

FORNACETTE – “Quanto sta accadendo nello stabilimento Biancoforno di Fornacette, in provincia di Pisa, non può essere ignorato. Di fronte a una lunga vertenza che coinvolge un lavoratore licenziato dopo circa trent’anni di anzianità e a una serie di contestazioni sollevate dalle organizzazioni di categoria sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni sindacali, ho presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro per chiedere che l’Ispettorato nazionale del lavoro verifichi il rispetto delle norme su orari, contratti, prerogative sindacali e provvedimenti disciplinari. La legittimità del licenziamento spetta alla Magistratura, ma le istituzioni devono garantire che in azienda siano rispettate tutte le regole e i diritti dei lavoratori“: è quanto dichiara il deputato Pd e segretario dem della Toscana Emiliano Fossi,

“Serve adesso un confronto serio, senza irrigidimenti e senza precondizioni, per evitare che il conflitto si aggravi e finisca per compromettere irrimediabilmente il clima aziendale già teso e la continuità produttiva. Per questo ho chiesto al governo di attivarsi, insieme a Regione Toscana, Prefettura di Pisa ed enti locali, per favorire rapidamente un tavolo tra azienda e organizzazioni sindacali. Biancoforno è una realtà economica significativa per il territorio e proprio per questo è necessario accompagnare anche il piano industriale e gli investimenti con un confronto trasparente sulle ricadute occupazionali e sull’organizzazione del lavoro” conclude.

Last modified: Ottobre 8, 2026