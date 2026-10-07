Giovanni Pasqualino (Lega): “L’episodio accaduto in Consiglio Comunale a San Giuliano non può essere archiviato”

Written by Redazione• 6:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Quanto accaduto in Consiglio comunale a San Giuliano Terme rappresenta, a nostro giudizio, un episodio che non può essere archiviato come una semplice vivacità del confronto politico“, ad affermarlo è Giovanni Pasqualino segretario provinciale della Lega

“Il dibattito consiliare può essere anche duro, acceso e caratterizzato da posizioni profondamente contrapposte, ma deve sempre rimanere all’interno dei confini del rispetto istituzionale e personale. Le minoranze non sono un ostacolo da rimuovere, né un elemento di disturbo ma rappresentano una parte importante della comunità e svolgono, attraverso i consiglieri eletti, una funzione fondamentale di controllo e di proposta. Per questo riteniamo particolarmente grave che, durante la seduta, sia stato rivolto a una consigliera di opposizione, Ilaria Boggi, l’invito a uscire dall’aula con modalità e toni che, per come sono stati percepiti, hanno assunto un carattere intimidatorio. Ancora più preoccupante è il fatto che, a fronte di una simile espressione, non sia arrivato un richiamo chiaro e immediato da parte della Presidenza del Consiglio comunale e del Sindaco, né si sia registrata una presa di distanza da parte dei consiglieri di maggioranza. Chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe essere il primo a garantire che il Consiglio comunale rimanga un luogo di confronto democratico, nel quale ogni consigliere possa esprimere liberamente le proprie opinioni, anche quando queste risultano scomode alla maggioranza. Non è accettabile che il confronto politico degeneri in atteggiamenti di contrapposizione personale o in pressioni nei confronti di chi svolge il proprio mandato nelle file dell’opposizione. Come Lega esprimiamo quindi la nostra piena solidarietà a Ilaria Boggi e a tutti i consiglieri di minoranza di San Giuliano Terme, ai quali va il nostro sostegno nel continuare a svolgere il proprio ruolo con determinazione, senza farsi intimidire e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori“, conclude Giovanni Pasqualino

Last modified: Ottobre 8, 2026