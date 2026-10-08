Serie BKT: la presentazione della sesta giornata

Written by Redazione• 7:29 am• Pisa SC

PISA – Dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali il Torneo Cadetto riprende il proprio cammino con la sesta giornata che, dopo il consueto anticipo di venerdì sera 9 ottobre tra Avellino e Sampdoria, prevede sei incontri al sabato – tra cui spicca la sfida tra le due sorprese di questo avvio di stagione SudTirol ed Ascoli – per poi concludersi con le tre restanti sfide di domenica 11 ottobre, con il match clou Modena-Verona.

di Giovanni Manenti

Rinfrancata dall’aver ottenuto nel turno precedente la prima vittoria stagionale, la Sampdoria si reca al “Partenio” per affrontare un Avellino che, viceversa, è reduce dalla pesante sconfitta per 1-3 sul campo dell’Ascoli, con i padroni di casa in cerca pertanto di un pronto riscatto e gli ospiti a dover fare a meno dello squalificato Abildgaard, per un confronto andato sei volte in scena nella Massima Divisione durante gli anni ’80, epoca a cui risale l’ultima affermazione dei blucerchiati in terra irpina, un 2-1 di inizio ottobre 1987. mentre il nutrito programma del sabato si apre con il Benevento ad ospitare al “Ciro Vigorito” l’ancora imbattuto Cesena del Capocannoniere Cristian Shpendi (sinora sempre a segno nelle precedenti cinque giornate …). con la speranza per i giallorossi campani di allungare la serie positiva che li ha visti avere la meglio su Verona e Carrarese negli ultimi due turni, potendo gli stessi fare affidamento sull’esito dell’ultimo confronto tra le due formazioni svoltosi ad inizio dicembre 2016 e risolto a proprio favore con un 2-1 in rimonta deciso da una rete di Ciciretti nel finale.

Non poteva esserci peggior banco di prova per il nuovo tecnico dell’Empoli Matteo Andreoletti, subentrato a Mister Pagliuca, che quello di dover affrontare al “Castellani” il Palermo Capolista, unica delle grandi favorite della vigilia ad aver sino a questo punto mantenuto fede al pronostico, anche se i precedenti in terra toscana sono tutt’altro che favorevoli per i rosanero che, nelle 10 gare andate in scena nel corrente Millennio, hanno subito ben 6 sconfitte (tra cui il pesante 0-4 di inizio febbraio 2018) a fronte di due pari ed altrettante affermazioni, l’ultima delle quali peraltro risalente alla passata stagione (un 3-1 di inizio dicembre 2025, con Pohjanpalo protagonista con una doppietta), mentre alla stessa ora scendono in campo al “Sannazzari” di Chiavari una Virtus Entella rigenerata dai 4 punti ottenuti nelle ultime due trasferte di Pisa e Cremona, chiamata a confermarsi ospitando la Juve Stabia che deve purtroppo fare i conti con le vicissitudine societarie che hanno determinato una penalizzazione di 4 punti relegando le “Vespe” all’ultimo posto in graduatoria alla pari con la Carrarese, in un confronto andato in scena in sole due occasioni tra i Cadetti, con una vittoria a favore dei padroni di casa ed un pari.

A concludere il quadro delle gare delle ore 15:00 provvede il match fra le due grandi sorprese di questo avvio di Campionato. ovvero l’imbattuto SudTirol che, complice anche un calendario favorevole, occupa attualmente la seconda posizione alla pari con il Mantova e che attende pertanto al “Druso” il neopromosso Ascoli con la speranza di allungare tale serie positiva, potendo altresì fare affidamento sull’esito dei due soli precedenti fra le due squadre in terra altoatesina, ovvero il 2-2 di fine novembre 2022 ed il successo in rimonta per 3-1 di inizio settembre 2023, con grande protagonista Casiraghi, autore di una doppietta e dell’assist per la rete di Merkaj, per poi lasciare spazio alla sfida del “Romeo Menti” tra il Vicenza che non vince dalla prima giornata ed un Pisa reduce dall’amato pari di Mantova, con il successo sfumato nel recupero, ma che può contare sul rientro di Bozhinov e Marras, nonché su di una recente tradizione favorevole contro i biancorossi, visto che nelle ultime sei trasferte in Veneto ha ottenuto due affermazioni e tre pari a fronte di una sola, peraltro rocambolesca, sconfitta per 1-2 a metà marzo 2017.

Programma del sabato che si conclude con l’incontro serale tra un Arezzo ancora alla ricerca della prima vittoria davanti al proprio pubblico e chiamato a riscattare il pesante 1-4 subito contro il SudTirol alla vigilia della sosta, dovendo peraltro affrontare la Cremonese che, pur imbattuta nella “gestione Pecchia”, si trova a dover rimontare diverse posizioni in Classifica, per una sfida il cui ultimo precedente fra i Cadetti risale ad oltre 20 anni fa, vale a dire un pari per 1-1 di fine settembre 2005, nel mentre le due più recenti occasioni andate in scena in terra toscana in Serie C hanno visto prevalere gli ospiti per 1-0, per poi toccare alla quarta formazione ancora imbattuta in questo avvio di Torneo, vale a dire il Mantova, cercare di allungare tale striscia positiva al pomeriggio della domenica recandosi a Catanzaro per affrontare una squadra che ha finora collezionato quattro sconfitte in campo esterno e spera pertanto di ripetere l’unico successo conquistato contro la Carrarese davanti al proprio pubblico, così come avvenuto in occasione del match della scorsa stagione, concluso con un 2-0 che porta le firme di Iemmello e Pontisso.

A proposito della Carrarese, a verificare se il cambio di allenatore – con la panchina apuana affidata all’ex tecnico dell’Empoli Pagliuca in sostituzione di Mister Cioffi – riuscirà a dare una scossa agli azzurri, mestamente fanalino di coda con un solo punto sinora raccolto, spetta al Padova che, completato il “tour de force” impostogli dal calendario avendo già dovuto affrontare Pisa, Verona, Cremonese e Palermo, spera di risalire posizioni in graduatoria, ancorché Mister Calabro debba fare a meno dello squalificato Carissoni, per una sfida che in Serie B è andata in scena solo nella scorsa stagione, con i padroni di casa ad imporsi per 1-0 (rete di Lasagna alla mezzora), mentre, al contrario, il compito di far calare il sipario sulla sesta giornata tocca ad un “Classico” del Torneo Cadetto che oppone al “Braglia” il Modena che proprio prima della sosta ha conquistato la sua prima vittoria fra le mura amiche ed un Verona che, in trasferta, ha sinora collezionato un pari ed una sconfitta ed è chiamato a far punti per non vedere ulteriormente dilatato il distacco dalle prime in Classifica, potendo gli “Scaligeri” aggrapparsi alla tradizione, visto che dall’inizio del XXI Secolo hanno subito una sola sconfitta in terra emiliana, uno 0-2 datato metà aprile 2005, che porta le firme di Graffiedi e Sommese.

Programma sesta giornata Serie B 2026-’27:

Venerdì 9 ottobre 2026:

Avellino – Sampdoria (ore 20:30)

Sabato 10 ottobre 2026:

Benevento – Cesena (ore 15:00)

Empoli – Palermo (ore 15:00)

Entella – Juve Stabia (ore 15:00)

SudTirol – Ascoli (ore 15:00)

Vicenza – Pisa (ore 17:15)

Arezzo – Cremonese (ore 19:30)

Domenica 11 ottobre 2026:

Catanzaro. – Mantova (ore 15:00)

Padova – Carrarese (ore 17:15)

Modena – Verona (ore 19:30)

Classifica dopo la quinta giornata: Palermo p.13; Mantova e SudTirol p.11; Ascoli, e Modena p.10; Avellino, Cesena, Padova, Pisa, Verona e Benevento p.7; Arezzo ed Empoli p.6; Vicenza, Cremonese ed Entella p.5; Sampdoria p.5; Catanzaro p.3; Juve Stabia e Carrarese p.1. Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Ottobre 8, 2026