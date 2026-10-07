A Pisa “SIAF in Voce 2026”: la voce protagonista di un convegno nazionale

Written by Redazione• 11:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – La voce cambia insieme a noi. Dall’infanzia all’età adulta, fino all’invecchiamento, la laringe attraversa

profonde trasformazioni che possono modificare il modo in cui parliamo e comunichiamo.

Proprio a questo affascinante percorso sarà dedicato “SIAF in Voce 2026 – La laringe nel corso della vita.

Dal feto all’età senile tra clinica, ricerca e riabilitazione”, il Corso Ufficiale Nazionale della Società Italiana

di Audiologia e Foniatria (SIAF), in programma sabato 10 ottobre al Centro Congressi Hotel Galilei di Pisa.

La direzione scientifica dell’importante appuntamento nazionale è stata affidata a due specialisti che da anni

dedicano alla voce una parte significativa della propria attività clinica e di ricerca: il Dott. Andrea Nacci,

dirigente medico della U.O. Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana, e la Prof.ssa Maria Rosaria Barillari, Professore Associato di Audiologia

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Nacci e Barillari condividono da tempo attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche nell’ambito della voce e

della patologia laringea e figurano, tra l’altro, tra gli autori delle linee guida europee sulla malattia da

reflusso faringo-laringeo. A loro è stato affidato il compito di costruire un programma capace di riunire a

Pisa numerosi esperti provenienti da importanti centri italiani, con un approccio multidisciplinare e basato

sui principi dell’Evidence-Based Medicine.

Il congresso seguirà idealmente la voce lungo l’intero arco della vita: dalle prime fasi di sviluppo della

laringe alle disfonie del bambino, dalla muta vocale ai disturbi dell’età adulta, fino alla presbifonia e alle

modificazioni della voce nell’anziano. Il confronto coinvolgerà otorinolaringoiatri, foniatri e logopedisti,

mettendo in relazione diagnosi, terapia, chirurgia e riabilitazione.

Tra i numerosi temi in programma figurano il reflusso faringo-laringeo, l’idratazione delle corde vocali, le

paralisi cordali, la fonochirurgia e la chirurgia laser, la voce cantata e professionale e la riabilitazione

logopedica. Spazio anche all’oncologia, dalle procedure chirurgiche sulla laringe fino alla chirurgia

demolitiva del distretto testa-collo e al recupero della comunicazione attraverso le protesi fonatorie,

nell’ambito del lavoro integrato tra otorinolaringoiatra, foniatra e logopedista.

Lo sguardo sarà rivolto anche al futuro: una parte del congresso sarà infatti dedicata all’intelligenza

artificiale applicata allo studio della voce e alla laringologia, uno degli ambiti emergenti della ricerca.

«La voce non è una funzione statica, ma cambia profondamente nel corso della vita – spiegano Nacci e

Barillari –. L’obiettivo di SIAF in Voce è mettere a confronto competenze ed esperienze diverse per

affrontare questi cambiamenti sulla base delle evidenze scientifiche, mantenendo sempre al centro la

persona e le sue esigenze comunicative».

Una giornata, dunque, nella quale Pisa diventerà un punto d’incontro nazionale per chi studia, cura e

riabilita la voce, mettendo in dialogo ricerca scientifica, innovazione tecnologica ed esperienza clinica.

Last modified: Ottobre 8, 2026