Written by Ottobre 7, 2026 11:19 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

A Pisa “SIAF in Voce 2026”: la voce protagonista di un convegno nazionale

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PISA – La voce cambia insieme a noi. Dall’infanzia all’età adulta, fino all’invecchiamento, la laringe attraversa
profonde trasformazioni che possono modificare il modo in cui parliamo e comunichiamo.
Proprio a questo affascinante percorso sarà dedicato “SIAF in Voce 2026 – La laringe nel corso della vita.
Dal feto all’età senile tra clinica, ricerca e riabilitazione”, il Corso Ufficiale Nazionale della Società Italiana
di Audiologia e Foniatria (SIAF), in programma sabato 10 ottobre al Centro Congressi Hotel Galilei di Pisa.

La direzione scientifica dell’importante appuntamento nazionale è stata affidata a due specialisti che da anni
dedicano alla voce una parte significativa della propria attività clinica e di ricerca: il Dott. Andrea Nacci,
dirigente medico della U.O. Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana, e la Prof.ssa Maria Rosaria Barillari, Professore Associato di Audiologia
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Nacci e Barillari condividono da tempo attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche nell’ambito della voce e
della patologia laringea e figurano, tra l’altro, tra gli autori delle linee guida europee sulla malattia da
reflusso faringo-laringeo. A loro è stato affidato il compito di costruire un programma capace di riunire a
Pisa numerosi esperti provenienti da importanti centri italiani, con un approccio multidisciplinare e basato
sui principi dell’Evidence-Based Medicine.

Il congresso seguirà idealmente la voce lungo l’intero arco della vita: dalle prime fasi di sviluppo della
laringe alle disfonie del bambino, dalla muta vocale ai disturbi dell’età adulta, fino alla presbifonia e alle
modificazioni della voce nell’anziano. Il confronto coinvolgerà otorinolaringoiatri, foniatri e logopedisti,
mettendo in relazione diagnosi, terapia, chirurgia e riabilitazione.

Tra i numerosi temi in programma figurano il reflusso faringo-laringeo, l’idratazione delle corde vocali, le
paralisi cordali, la fonochirurgia e la chirurgia laser, la voce cantata e professionale e la riabilitazione
logopedica. Spazio anche all’oncologia, dalle procedure chirurgiche sulla laringe fino alla chirurgia
demolitiva del distretto testa-collo e al recupero della comunicazione attraverso le protesi fonatorie,
nell’ambito del lavoro integrato tra otorinolaringoiatra, foniatra e logopedista.

Lo sguardo sarà rivolto anche al futuro: una parte del congresso sarà infatti dedicata all’intelligenza
artificiale applicata allo studio della voce e alla laringologia, uno degli ambiti emergenti della ricerca.
«La voce non è una funzione statica, ma cambia profondamente nel corso della vita – spiegano Nacci e
Barillari –. L’obiettivo di SIAF in Voce è mettere a confronto competenze ed esperienze diverse per
affrontare questi cambiamenti sulla base delle evidenze scientifiche, mantenendo sempre al centro la
persona e le sue esigenze comunicative».

Una giornata, dunque, nella quale Pisa diventerà un punto d’incontro nazionale per chi studia, cura e
riabilita la voce, mettendo in dialogo ricerca scientifica, innovazione tecnologica ed esperienza clinica.

Last modified: Ottobre 8, 2026
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