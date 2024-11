Fondazione Onda lancia la quarta edizione dell’Open Week per contrastare la violenza di genere

Written by admin• 4:09 pm• Attualità, Pontedera, Salute

PONTEDERA – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Onda ETS promuove la quarta edizione dell'(H) Open Week, che si terrà dal 21 al 27 novembre 2024. L’iniziativa ha l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarsi alla rete di servizi antiviolenza, offrendo percorsi di accoglienza protetta, assistenza continuativa e supporto concreto.

Durante questa settimana, oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa e i centri antiviolenza aderenti promuoveranno eventi di informazione e sensibilizzazione. Tra questi, l’Azienda USL Toscana nord ovest organizza una conferenza web intitolata “Coltiviamo il rispetto – Sistemi e strategie operative per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”, che si terrà il 22 novembre 2024 alle ore 15. L’evento, aperto a tutti, mira a sensibilizzare e informare sulla violenza di genere, promuovendo la collaborazione tra professionisti e attivisti per creare una rete di supporto efficace per le vittime.

I relatori includono esperti della sanità, delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela, tra cui Piera Banti (Asl), Gianmarco Forte (Arma dei Carabinieri), Michela Giannandrea (associazione “Francesca sono io”), e molti altri. La conferenza si propone di costruire una cultura basata sul rispetto e la parità, coinvolgendo anche i referenti del Bollino Rosa degli ospedali della Toscana.

Per partecipare alla conferenza, è possibile prenotarsi tramite il link di registrazione.

Last modified: Novembre 19, 2024