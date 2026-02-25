Inaugurata la nuova Parafarmacia alla Sesta Porta

Written by admin• 2:58 pm• Pisa, Attualità

PISA- È stata inaugurata mercoledì 25 febbraio, la nuova parafarmacia di Farmacie Comunali Pisa presso il polo di Sesta Porta, un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità sul territorio cittadino.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa, Raffaele Magaldi, il presidente di Pisamo, Alberto Giovannelli, il Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, insieme ai dipendenti dell’azienda e ai rappresentanti delle società partecipate e degli uffici comunali presenti nella struttura.

«Farmacie Comunali Pisa spa rappresentano un presidio pubblico di prossimità, che negli anni abbiamo rafforzato e reso sempre più vicino ai bisogni concreti delle persone – dice il sindaco di Pisa Michele Conti -. Oggi, con l’inaugurazione della parafarmacia alla Sesta Porta, compiamo un passo ulteriore: questo spazio diventa un vero e proprio centro servizi per il cittadino, punto di riferimento non solo per l’acquisto di prodotti, ma per consulenze, prevenzione e supporto quotidiano, che si aggiungono all’anagrafe, al front Office di Pisamo, alla Sepi. In un’area strategica della città, frequentata da residenti, lavoratori e studenti, offriamo un servizio moderno, accessibile e integrato con la rete comunale. È così che intendiamo il ruolo delle nostre partecipate: strumenti operativi al servizio della comunità. Farmacie Comunali va incontro alla città. Con professionalità, competenza e attenzione alle persone. Continuiamo a investire su servizi di qualità, perché la salute e il benessere dei cittadini sono una priorità concreta».

L’apertura della parafarmacia rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta del polo Sesta Porta, rafforzandone il ruolo di hub integrato dei servizi dedicati alla comunità. Un presidio aggiuntivo, accessibile e sinergico, per rispondere in modo concreto e qualificato ai bisogni delle persone, garantendo elevati standard di qualità, professionalità e trasparenza, in coerenza con la missione pubblica dell’azienda.

La realizzazione del nuovo presidio è stata resa possibile grazie al contributo professionale delle dipendenti e dei dipendenti di Farmacie Comunali Pisa, il cui impegno operativo e la cui competenza tecnica hanno assicurato il rispetto dei tempi di avvio e degli standard organizzativi previsti, confermando la solidità e la capacità esecutiva della struttura aziendale.

«L’apertura di questa Parafarmacia – dice l’amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa, Raffaele Magaldi – rappresenta il risultato di un lavoro intenso e coordinato che ha coinvolto diverse funzioni aziendali. È un investimento concreto nel servizio alla comunità e testimonia la solidità organizzativa della nostra struttura. In quanto azienda partecipata, il nostro impegno è quello di coniugare efficienza gestionale e valore pubblico, assicurando ai cittadini un presidio sanitario affidabile e vicino ai loro bisogni. È inoltre un significativo ampliamento dei servizi forniti dal polo Sesta Porta che, in accordo con l’amministrazione comunale, vogliamo rendere sempre più attrattivo e a misura dei cittadini».

Anche presso la nuova Parafarmacia sarà attiva la Farmacard, la tessera di Farmacie Comunali Pisa che consente di accumulare un punto per ogni euro di spesa sui prodotti non farmaceutici. I punti raccolti danno diritto a sconti o premi e contribuiscono al sostegno di progetti locali, rafforzando ulteriormente il legame tra il servizio offerto e il territorio.

Nel corso dell’inaugurazione è stata inoltre consegnata la E-Veloplus, una tricicletta specificamente progettata per il trasporto di una persona con la propria carrozzina. Il mezzo, acquistato da Farmacie Comunali Pisa, è stato dato in comodato d’uso a Pisamo per favorire la circolazione sostenibile e l’inclusione delle persone con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza di Alessandro Di Ciolo, Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, a testimonianza dell’impegno condiviso verso una mobilità accessibile e attenta ai bisogni di tutti.

«Mi unisco alle parole di apprezzamento di questo nuovo servizio – commenta Alberto Giovannelli, presidente di Pisamo – che Farmacie Comunali mette a disposizione della comunità in un luogo sempre più strategico e frequentato dai cittadini, dove peraltro hanno sede anche gli uffici di Pisamo. Mi preme sottolineare la soddisfazione per l’opportunità che Farmacie Comunali ha offerto di rendere disponibile una cargo bike modello E-Veloplus, adatta per trasporto disabili in carrozzina, concessa in comodato d’uso a Pisamo. Questo mezzo si aggiunge al precedente da noi già acquistato, inserendosi in un progetto più ampio che prevederà la possibilità di utilizzo tramite noleggio per tutti i richiedenti, cittadini ma anche turisti».

