Flussaggi notturni sulla rete idrica tra Calcinaia, Pardossi, Bientina e Cascina: possibili cali di pressione e brevi interruzioni

PISA- Acque Spa informa che, da domenica 16 a venerdì 21 novembre, in orario notturno, sarà effettuato un ciclo di flussaggi programmati sulla rete idrica nei comuni di Calcinaia, Pontedera (località Pardossi), Bientina (via da Verrazzano) e Cascina (vie Fosso Nuovo e Pozzale), con l’obiettivo di prevenire fenomeni di torbidità dell’acqua.

Durante gli interventi, nelle strade di volta in volta interessate potranno verificarsi abbassamenti di pressione, brevi interruzioni del servizio e temporanei fenomeni di torbidità. Sarà garantito un servizio sostitutivo di approvvigionamento tramite autobotti e cisterne collocate in prossimità delle aree coinvolte.

Calendario dei lavori:

  • Dalle ore 23:00 di domenica 16 alle 6:00 di lunedì 17 novembre, e dalle 23:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre: Calcinaia capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina, Chiesino, Allori e via da Verrazzano.
    Punto di approvvigionamento sostitutivo: via Corsi.
  • Dalle ore 23:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, dalle 23:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre e dalle 23:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre: Fornacette, Pardossi, vie Fosso Nuovo e Pozzale.
    Punti di approvvigionamento sostitutivo: piazza Timisoara, via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e via La Torre.

Acque si scusa per gli eventuali disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

