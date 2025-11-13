Pisa celebra la Giornata della Gentilezza: studenti protagonisti e inaugurazione della panchina viola

Written by admin• 2:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Si celebra domani, venerdì 14 novembre, la Giornata della Gentilezza a Pisa, con un ricco programma di eventi promossi dal Comune di Pisa in collaborazione con Provincia di Pisa, Università di Pisa e Comitato Unico di Garanzia.

Il pomeriggio, dalle ore 15 alle Logge di Banchi, si terrà l’incontro “Consigliando… gentilezza”, dedicato ai più giovani e aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, animata dagli studenti degli istituti comprensivi “V. Galilei”, “G. Toniolo” e “G. Gamerra”, sarà un momento di riflessione collettiva sul valore della gentilezza e sul progetto, attualmente in fase di studio, di istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Interverranno il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla scuola e alla gentilezza Riccardo Buscemi, l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro e la consigliera provinciale alla gentilezza e alle pari opportunità Maria Antonietta Scognamiglio.

«La Festa della Gentilezza 2025 – spiega l’assessore Riccardo Buscemi – vede protagonisti i nostri studenti, che condivideranno riflessioni e pensieri su cosa significhi oggi essere gentili, oltre a formulare proposte per il futuro Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che contiamo di istituire entro un anno».

«Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze – aggiunge l’assessora Gabriella Porcaro – rappresenta un prezioso spazio di dialogo tra generazioni e istituzioni, capace di promuovere pratiche di gentilezza e partecipazione. Dare voce ai più giovani significa investire nel futuro della nostra comunità: più democrazia, più gentilezza, più partecipazione».

Le celebrazioni si apriranno la mattina alle ore 9, con l’inaugurazione della panchina viola della gentilezza presso il Liceo artistico “F. Russoli” (via S. Frediano, 13).

A seguire, nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15), si terrà una lectio magistralis del professor Ciro Conversano.

Interverranno inoltre il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa Elisabetta Catelani, l’assessore Riccardo Buscemi, la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio e l’ambasciatrice del progetto “Costruiamo Gentilezza” Anna Vitiello.

