Giornata Mondiale del Diabete: a Pontedera screening e consulenze gratuite

PONTEDERA- Venerdì 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del diabete. L’unità operativa di Diabetologia di Pontedera, con il supporto dei volontari dell’Associazione diabetici della Valdera, partecipa all’iniziativa offrendo consulenze gratuite con screening glicemico e valutazione del rischio diabete, della pressione arteriosa, dell’indice di massa corporea e della circonferenza addominale. Nel corso della mattinata saranno disponibili anche consulenze nutrizionali e podologiche.

L’appuntamento è quindi per venerdì 14 novembre al Centro diabetologico di via Roma a Pontedera (di fronte all’ospedale), dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Attualmente, l’unità operativa di Diabetologia di Pontedera e Volterra segue circa 5.500 pazienti, con ambulatori dedicati alle prime visite e ai controlli per diabete mellito di tipo 1, diabete mellito di tipo 2, diabete gestazionale e diabete in gravidanza.

È inoltre attivo un ambulatorio per il piede diabetico e la struttura si avvale della collaborazione di dietiste presenti tre volte alla settimana. Il personale infermieristico svolge attività di educazione sanitaria, anche per i pazienti ricoverati, previa valutazione in regime di consulenza da parte dei diabetologi.

