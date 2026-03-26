Il Pomarancio in Scozia: scoperta una stampa a Lindisfarne Castle

Written by Redazione• 3:24 pm• Pomarance, Attualità, Cultura, Cultura, Pisa

POMARANCE – Proseguono le attività di ricerca dedicate a Cristoforo Roncalli, in occasione del quarto centenario della sua scomparsa. Il Comitato organizzatore delle celebrazioni, presieduto da Silvano Montomoli, continua a raccogliere nuove testimonianze utili a ricostruire la diffusione e la fortuna dell’artista toscano in Italia e all’estero.

Proprio in questi giorni è emersa una segnalazione di particolare interesse: una stampa raffigurante il Pomarancio è conservata in Scozia, all’interno del Lindisfarne Castle.

Il castello si trova su Holy Island, un’isola collegata alla terraferma da una strada accessibile solo durante la bassa marea: due volte al giorno, infatti, il Mare del Nord ricopre completamente il passaggio, rendendo il sito temporaneamente isolato e contribuendo al suo fascino.

All’interno della residenza è custodita, da oltre quattro secoli, una stampa dedicata al pittore, accompagnata da una breve descrizione che ne riporta le origini e la biografia essenziale. Non si tratta dunque di un dipinto, ma di una testimonianza iconografica che documenta la notorietà dell’artista già in epoca storica.

La stampa è esposta insieme ad altre opere di rilievo, tra cui lavori attribuiti a Georg Pencz e Cristofano Allori, a conferma dell’interesse collezionistico per i ritratti d’artista.

Costruito nel XVI secolo come fortificazione strategica nei rapporti tra Inghilterra e Scozia e trasformato all’inizio del Novecento in residenza privata dall’architetto Edwin Lutyens per conto di Edward Hudson, il castello rappresenta oggi un contesto di grande valore storico e culturale.

La presenza della stampa del Pomarancio in un luogo così distante dalla Toscana aggiunge un nuovo tassello alla ricostruzione della diffusione europea dell’artista, dimostrando come il suo nome fosse conosciuto ben oltre i confini italiani già nei secoli passati. Una scoperta che conferma quanto le tracce della storia possano emergere in contesti inattesi, fino alle coste del Mare del Nord.

The gallery looking east at Lindisfarne Castle. The 16th century castle was remodelled for Edward Hudson in 1902-3 by Sir Edwin Lutyens.

Not Used CL 07/06/1913

Last modified: Marzo 26, 2026