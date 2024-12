Filippo Inzaghi: “Una sconfitta che deve servire a farci crescere”

Written by admin• 8:50 pm• Nuova Categoria, Pisa SC

MODENA – Al termine della gara persa al “Braglia” di Modena ecco il commento di mister Filippo Inzaghi.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo in serie B non ci sono partite facili e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione, ma poi una sconfitta deve servire sempre a farci crescere. Oggi non abbiamo imbroccato la giornata giusta ma dovevamo far qualcosa in più. Siamo stati irruenti e poco lucidi, mentre siamo mancati in incisività e non siamo riusciti a pareggiare la partita. Il campionato comunque è lungo e anche difficile. Comunque ci teniamo i 37 punti che abbiamo in classifica. Riguardo a Canestrelli non l’ho messo dall’inizio perché aveva avuto la febbre. Ora affrontiamo il Sassuolo nel nostro stadio che sarà esaurito e dobbiamo ripartire da questa partita e reagire”.

