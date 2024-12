Grande tifo nerazzurro al “Braglia” ma per il Pisa è una sconfitta che fa male

Written by admin• 7:31 pm• Pisa SC

MODENA – Trasferta partecipata quella dei tifosi nerazzurri in quel di Modena, presenti in circa 1500. Un grande serpentone formato dai pullman dei Club nerazzurri, dal Centro Coordinamento di Liana Bandini, dal Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, dal Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi e dalla Gradinata di Alessio Pellegrini, seguiti da altri tifosi con mezzi propri hanno raggiunto nel tardo pomeriggio la città della Ghirlandina.

di Maurizio Ficeli

Presenti anche i gruppi della Nord, in quanto non era necessaria la tessera del tifoso ,il gruppo San Romano guidato da Sergio Fasano, i Pisani al Nord ed il club di Ponsacco, Bello il colpo d’occhio creato dai tifosi nerazzurri, con bandiere e striscioni, qualche sfottò con i tifosi locali, caricati, tra l’altro dalla vittoria nel derby di Reggio Emilia. Inizia la gara è con essa la rumba del tifo: “Ale, ale Pisa, ale ale ale oh” seguito da “È facci un gol, forza Pisa facci un gol!!”. La partita è ferma sul risultato di 0 a 0 ma i tifosi nerazzurri continuano a cantare “Sempre insieme a te, Pisa Sporting Club”, sventolando al cielo le bandiere nerazzurro e rossocrociate, rimando i cori al rullo dei tamburi. Una massa compatta ed eccezionale quella dei supporters giunti dalla città della Torre Pendente che sovrasta letteralmente i tifosi locali. “Nerazzurri olè” è il refrain continuo dei gruppi della Nord. “Quando il Pisa scende in campo, più forte batte il mio cuore, ed io ci perdo la voce, perché è il mio unico amor, ovunque il Pisa seguiremo e lo trascineremo in A”. Tifosi che spingono sempre più l’undici di Inzaghi “È facci un gol, e fallo per la Nord, ale ale ale oh”. I nerazzurri si spingono in avanti e si alza alto l’urlo di incitamento :”Facci un gol sotto la curva”seguito da un poderoso :” Vinci per noi, la Nord è qui con te!! “. Primo tempo che termina a reti bianche mentre i tifosi pisani, malgrado la pausa dell’intervallo, continuano la spettacolare sbandierata.

Inizia la ripresa ed i cori dei sostenitori nerazzurri salgono di intensità. Purtroppo al 58′ il Modena passa in vantaggio con Caso e per i nerazzurri la strada si mette in salita, mentre da parte modenese partono invettive verso Pisa e Reggiana. I tifosi nerazzurri, invece, capiscono le difficoltà ed incitano ancor di più “Forza Pisa lotta da ultras “. I nerazzurri si spingono in avanti alla ricerca del pareggio sostenuti ancora di più dai propri supporters” Forza Pisa dai, noi non ti lasceremo mai!! “. seguito da “Su cantiamo tutti insieme, nerazzurri ale, Pisa ale, Pisa ale ale!”. Purtroppo il risultato non cambia ed il Pisa subisce la terza sconfitta del campionato in un campo che ormai è diventato tabù per i colori nerazzurri. C’è tanta amarezza nei tifosi, costretti a sorbirsi anche gli sfottò dei tifosi emiliani. Non resta altro che reagire!!

Last modified: Dicembre 21, 2024