Pietro Beruatto: “Peccato non essere riusciti a pareggiare la partita”

MODENA – A commentare la sconfitta del Pisa a Modena, si è presentato, nella sala stampa del “Braglia” Pietro Beruatto che da la propria chiave di lettura.

di Maurizio Ficeli

.”Sicuramente avevamo la consapevolezza di affrontare un Modena alquanto ostico, ma adesso urge resettare perché fra pochi giorni avremo la gara il Sassuolo in uno stadio gremito quindi dovremo dare il massimo e reagire subito a questa sconfitta. Potevamo fare qualcosa in più, peccato non essere riusciti a pareggiare la partita, dovevamo portare punti a casa e non ci siamo riusciti. Riguardo al mio ruolo c’è concorrenza, io sono contento per Angori che sta facendo molto bene, io comunque mi faccio sempre trovare pronto al momento giusto. Mi dispiace solo che oggi era anche il mio compleanno ed avrei voluto festeggiarlo in maniera diversa, non con una sconfitta”.

