Filippo Inzaghi: “Puniti da due eurogol. Meritavamo di vincere ma guardiamo avanti”

Written by Antonio Tognoli• Pisa SC

PISA – Un pareggio beffardo che però serve al Pisa per tornare al secondo posto. Cerca il bicchiere mezzo pieno mister Filippo Inzaghi nel commento a caldo dopo il match della Cetilar Arena.

“Il rigore ha cambiato la partita, se avessimo realizzato il 3-0 la partita sarebbe finita lì. Oggi erano tre punti meritati, peccato averla pareggiata. Abbiamo subito due eurogol, incredibili questo è il calcio e dobbiamo accettare il risultato. Il Pisa è stato per sessanta minuti ai soliti livelli, il fatto di aver fallito il rigore ci ha un po’ demoralizzato e questo non deve succedere. Vignato, Arena e Lind hanno fatto una grande partita. Sono contento di G. Bonfanti e Calabresi che hanno dimostrato solidità e giocato una bella partita. Mi dispiace per i miei ragazzi che avrebbero meritato di vincere la partita visto come l’avevano giocata”.

Last modified: Dicembre 1, 2024