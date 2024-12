Arturo Calabresi: “Rabbia e delusione per questo pari ma possiamo ancora crescere”

Written by Antonio Tognoli• 6:43 pm• Pisa SC

PISA – Uno degli elementi più positivi della partita è stato senza dubbio Arturo Calabresi schierato da mister Inzaghi esterno a destra del 3-4-2-1.

“Difficile commentare una partita con un epilogo così. C’è un misto di rabbia e delusione per questo punto visto come abbiamo giocato”.

Sulla sua esperienza in nerazzurro dice: “La responsabilità me la sento addosso sempre e per tutta la settimana. Ho sempre pensato di potermi rendere utile per la squadra. Sono contento che il mister mi abbia dato fiducia. Questa squadra può ancora crescere abbiamo sempre tutta la stagione davanti. Dispiace davvero per questo pareggio, ma la vittoria di quest’anno è aver riunito tutti a remare dalla stessa parte con la giusta mentalità”.

