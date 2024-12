Filippo Inzaghi: “Contro il Mantova mi aspetto un’altra grande prestazione”

Written by admin• 5:03 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Mantova nel pomeriggio di venerdì mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

SULL’ATTEGGIAMENTO TATTICO. “Noi cerchiamo sempre di fare la gara a dispetto dell’avversario, pur avendo un grande rispetto per il Mantova di cui ammiro il Direttore Sportivo ed il tecnico Possanzini, che stanno facendo entrambi un grande lavoro, ma noi siamo in grado di fare bene essendo reduci da una grande prestazione e dobbiamo continuare su questo percorso”.



NON PENSIAMO AL MERCATO. “In questo momento non pensiamo al mercato e quello che mi rende felice è ciò che abbiamo costruito sino ad ora nell’ambito di un percorso di crescita che deve ancora proseguire”.



ABILDGAARD. “È vero che sinora Abildgaard non ha reso quanto ci si attendeva, ma io sono sicuro che prima o poi ci sarà utile, in quanto avrebbe bisogno di giocare per le sue caratteristiche fisiche, ma al momento le priorità sono più a favore di Piccinini che si sta confermando come una lieta sorpresa, mentre per quanto riguarda Hojholt sono soddisfatto di quanto sta facendo, e per quanto concerne Morutan ci vuole ancora tempo, sta recuperando da un infortunio molto serio e dovrò essere cauto prima di impiegarlo”.

BONFANTI. “Nicholas Bonfanti sta bene, ci parlo spesso, deve solo capire che si può anche stare fuori ma ciò non vuol dire essere accantonato come ha dimostrato Giovanni Bonfanti la scorsa settimana, mentre Calabresi è una fortuna averlo in organico, trattandosi di un giocatore che tutte le squadre vorrebbero avere”.

I CONVOCATI. “Per le convocazioni mancherà solo Mlakar, mentre Tramoni ha ripreso a lavorare questa settimana con il gruppo e sabato lo porterò in panchina e se ce ne sarà bisogno sarà a disposizione, così come dovrò decidere sull’impiego di Vignato che stamattina ha preso un colpo alla caviglia e che peraltro sabato ha giocato una grande partita, al pari di Arena”

Last modified: Dicembre 6, 2024