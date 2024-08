Filippo Inzaghi: “Con lo Spezia una sfida spigolosa. Siamo pronti. Tutti potrebbero partire titolari”

Scritto da admin• 1:23 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Alla vigilia dell’esordio in campionato mister Pippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini della sfida che vedrà opposto il Pisa allo Spezia dell’ex mister nerazzurro Luca D’Angelo.

di Giovanni Manenti



SULLA PARTITA. “Come tutte le partite sentite la soddisfazione è quella di giocarla davanti al proprio pubblico contro una squadra importante allenata da un tecnico che ci conosce bene e ciò deve essere di stimolo per fare bene. Ho il vantaggio di avere tutta la rosa a disposizione che si è allenata molto bene ed avrò come giusto che sia l’imbarazzo della scelta visto che nell’ultimo allenamento di oggi ho visto tutti giocatori che potrebbero partire titolari”.

SULLE SCELTE. “Rispetto alla gara con il Frosinone non mi preoccupa la scelta dei titolari perché oramai ci sono due partite, una che finisce al 60′ ed un’altra che è figlia delle sostituzioni, ragion per cui non è un problema su chi scenderà in campo per primo, perché deve sapere che chi è nell’organico deve dare il massimo per conquistare il posto e chi non ha queste caratteristiche non può farne parte”.

SULLA CONDIZIONE. “Non c’è nessuno dei vecchi che mi ha impressionato più di altri, in quanto tutti hanno dato il massimo in questo mese e semmai ho avuto il dubbio di come abbiano fatto a concludere così bassi in classifica l’anno scorso, mentre per i nuovi gli stessi si stanno progressivamente ambientando soprattutto i danesi che stanno patendo il caldo ma sono comunque tutti convocati e disponibili”.

SULLO SPEZIA. “La gara con lo Spezia è spigolosa con un allenatore che non ho mai battuto in Serie B e che stimo sia come tecnico che come uomo, con una formazione che ha il vantaggio di aver cambiato poco”.

SUL CAMPIONATO. “Per quanto concerne il campionato mi auguro che le previsioni dei bookmaker sui nostri confronti siano sbagliate, mentre è probabile che le sorprese possano essere le neopromosse Cesena e Mantova venendo da un torneo come quello di Serie C che hanno dominato”.

SU LIND. “Il fatto che Lind abbia dichiarato che aver parlato con me sia stata una delle componenti nella sua decisione di venire a Pisa fa parte di un comportamento della società e mio personale che voglio sempre spiegare a chi avrò a disposizione il mio disegno tattico e cosa mi aspetto da lui, così come per ora ritengo che sia giusto che la società sia ferma sul mercato in entrata per queste prime giornate, valutando eventuali inserimenti solo al termine di questo primo gruppo di partite”.

SU MOREO. “Per quanto riguarda Moreo, io non mi focalizzo su quante reti ha fatto negli ultimi anni, ricordando che con me a Brescia fece 12 reti di cui 10 in campionato e considerando che può ricoprire più ruoli, sono anche disposto ad accettare qualche goal in meno se aiuta i compagni ad andare a segno, pur sperando che anche quest’anno possa comunque andare in doppia cifra”.

