Lavori partiti per il parcheggio della Fontina in Via Metastasio

SAN GIULIANO TERME – Il piano per la rinascita di via Metastasio nella frazione La Fontina ha trovato concretezza in questi giorni. Sono infatti partiti i lavori per la completa riqualificazione e rigenerazione di un’area strategica per quanto riguarda la zona produttiva sangiulianese a ridosso di quella residenziale.

“L’area d’intervento è quella sterrata del Pip, il Piano degli insediamenti produttivi della Fontina – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Fabiana Coli –. Gli interventi partiti, relativi alla creazione della fognatura bianca, sono propedeutici a quelli per la realizzazione del parcheggio e delle opere annesse. Si tratta di un progetto di costruzione convenzionato per nuovi utilizzi e funzioni, la progettazione comprende importanti opere che riguardano l’ambiente grazie alla piantumazione di nuove essenze arboree e servizi per la mobilità elettrica, oltre a creare la già citata fognatura bianca e volumi di invaso per la canalizzazione e il convogliamento delle acque. Sarà poi rinforzata l’illuminazione, asfaltata l’area sterrata adibita a parcheggio e installata la conseguente nuova segnaletica stradale, orizzontale e verticale”.

“Sono previsti una serie di progetti che daranno beneficio alla viabilità grazie alla creazione di un nuovo parcheggio da 93 posti auto – dice l’assessore alla Mobilità Francesco Corucci –. Saranno presenti anche spazi per i mezzi alimentati elettricamente grazie a postazioni di ricarica. Mettiamo così in condizione un’area strategica del territorio comunale, assai frequentata non solo da chi vive e lavora a San Giuliano Terme, ma anche e soprattutto dalla città di Pisa i cui confini con il nostro Comune sono a poche centinaia di metri dal luogo interessato”.

“Con questo intervento miglioriamo l’offerta dei parcheggi nel nostro Comune e soprattutto proseguiamo nelle opere di rigenerazione urbana e di valorizzazione degli spazi pubblici sangiulianesi – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Ci troviamo nel cuore produttivo e commerciale del nostro comune, in un’area urbana condivisa con Pisa non solo per continuità urbanistica ma soprattutto per afflusso di utenza che si serve della grande distribuzione della zona, delle attività commerciali e delle tante realtà del terziario. Con la nuova area di via Metastasio, che gode di un investimento complessivo di circa 248mila euro, vogliamo tenere insieme le esigenze delle due aree che caratterizzano la zona: quella del distretto produttivo e quella residenziale”

