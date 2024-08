Luca D’Angelo: “Partita dura per noi, ma abbiamo le capacità per mettere in difficoltà il Pisa”

Scritto da admin• 1:07 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Pisa ha parlato davanti a microfoni e taccuini il grande ex mister Luca D’Angelo. Uno stralcio delle sue parole sono state riprese dalle colonne di Città della Spezia.

“Il Pisa ha fatto una campagna acquisti intelligente, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione. Ha inserito giocatori molto forti, sarà una partita dura per noi, ma abbiamo le capacità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, anche il Pisa. Sappiamo che affronteremo una squadra importante e forte, in un ambiente caldissimo. Dobbiamo giocare bene tatticamente, senza sbagliare determinate scelte, poi servirà corsa, intensità, voglia di fare perché la partita sarà di quel tenore. L’obiettivo per noi adesso deve essere quello del mantenimento della categoria “.

