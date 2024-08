Pisa pimpante e Inzaghi indemoniato, un buon viatico per il campionato

Scritto da admin• 8:35 am• Pisa SC

PISA – Con la prima giornata di campionato torna anche “L’Angolo della Poesia” del nostro poeta Sandro Cartei.

Comincia il campionato, con una sfida per noi mai banale

Va in scena il derby con lo Spezia, nostra eterna rivale

Sugli spalti, c’è grande tifo ed entusiasmo

E qualcuno ha portato pure “l’ombrella”… facciamo un po’ di sano sarcasmo

Avvio di studio, la partita è spigolosa

Poi si sblocca, in maniera per noi poco gioiosa

Esposito la insacca, da distanza ravvicinata

Poi Bertola raddoppia… mamma mia che mazzata

Ma i ragazzi non ci stanno, e imbastiscono una grande azione

Toure’ accorcia le distanze, con la ferocia di un leone

Al rientro dagli spogliatoi, la partita è scoppiettante

Tramoni scatta veloce, viene atterrato, rigore lampante

Non per Manganiello, che non va nemmeno a rivedere l’azione

Ma il Pisa c’è ed è pimpante, lo Spezia sembra avere il fiatone

A dieci minuti dallo scadere, arriva il meritato pareggio

Da un calcio d’angolo Canestrelli sale in alto, ad una quota da alpeggio

L’Arena esplode, lo spezzino si zittisce

I nerazzurri ci provano ancora, ma la gara, in parità, finisce

Buono l’atteggiamento, Inzaghi indemoniato

Un buon viatico, per il proseguio del campionato

