Filippo Inzaghi: “Abbiamo finito gli aggettivi per definire questa squadra. Siamo entrati nella storia di questa società”

PISA – E’ un Filippo Inzaghi molto soddisfatto quello che descrive l’ultima fatica del Pisa, che alla fine batte anche la Cremonese per 2-1 e batte il record in quanto a punti conquistati in cadetteria nella sua storia.

“Abbiamo finito tutti gli aggettivi per definire questa squadra. Abbiamo fatto una grande partita chiudendo a dieci punti sulla terza e quindici sulla quarta. Oggi ho cambiato tanti giocatori grande soddisfazione che a me hanno regalato grandi emozioni. Questa squadra credo abbia fatto la storia e tra tantissimi anni questa impresa verrà ricordata”.

“Vi ringrazio è stato un susseguirsi di emozioni. Abbiamo chiuso con la ciliegina sulla torta. Adesso non ho neanche la lucidità per parlare. A Pisa sto molto bene con una tifoseria che mi vuole bene. Non vedo problematiche per proseguire. Credo che ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione. La serie A come ho già detto è un altro sport, ma questa squadra è attrezzarla per farlo. Mi dispiace molto per le retrocesse, spero che tornino al più presto in serie B. I play-off? Me li godrò in poltrona, senza stress, vinca il migliore ho amici da tutte le parti quindi non voglio fare torti a nessuno. Lo Spezia ha disputato un grande campionato, ma i play-off sono storia a sè”.

