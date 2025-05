Serie B. I verdetti: Samp retrocessa in serie C. Sarà play-out Frosinone-Salernitana. Brescia salvo. Le date dei play-off

Written by admin• 6:28 am• Pisa SC

PISA – La Sampdoria chiude un campionato disastroso con la sua prima storica retrocessione in Serie C, dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Juve Stabia (0-0). Il Brescia conquista la salvezza grazie al successo per 2-1 contro la Reggiana, condannando il Frosinone allo spareggio playout contro la Salernitana, vittoriosa in trasferta sul Cittadella.

Per quanto riguarda i playoff, il primo turno in gara secca vedrà le sfide Juve Stabia–Palermo e Catanzaro–Cesena.

I risultati della 38esima giornata

SudTirol – Bari 0-0

Brescia – Reggiana 2-1

Cittadella – Salernitana 0-2

Juve Stabia – Sampdoria 0-0

Mantova – Catanzaro 0-0

Modena – Cesena 0-1

Palermo – Carrarese 1-1

Pisa – Cremonese 2-1

Sassuolo – Frosinone 0-1

Spezia – Cosenza 3-1

LA CLASSIFICA FINALE. Sassuolo 82; PISA 76; Spezia 66; Cremonese 61; Juve Stabia 55; Catanzaro, Cesena 53; Palermo 52; Bari 48; Sudtirol 46; Modena, Carrarese 45; Reggiana, Mantova 44; Brescia 43; Frosinone 43, Salernitana 42; Sampdoria 41; Cittadella 39; Cosenza 30

Promosse in serie A: Sassuolo e PISA

Retrocesse in serie C Sampdoria, Cittadella, Cosenza

DATE E GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT

Play-off PRELIMINARI Catanzaro -Cesena sabato 17 ore 17.15; Juve Stabia-Palermo sabato 17 ore 19.30

SEMIFINALI: Andata Spezia-Catanzaro/Cesena (andata mercoledì 21 ore 20.30; ritorno domenica 25 ore 19.30)

SEMIFINALI: Andata Cremonese-Juve Stabia/Palermo (andata mercoledì 21 ore 20.30; ritorno domenica 25 ore 17.15)

FINALE: andata giovedì 28 ore 20.30; ritorno domenica 1 giugno ore 20.30

Play-Out Andata Salernitana – Frosinone lunedì 19 ore 20.30; Ritorno Frosinone-Salernitana lunedì 26 ore 20.30

Last modified: Maggio 14, 2025