Stefano Moreo: “Mi farò trovare pronto per la serie A. Giocare in questa piazza ti dà una carica enorme”

PISA – Stefano Moreo ha realizzato contro la Cremonese il suo settimo sigillo stagionale ed ha fatto da apripista alla vittoria della squadra di mister Filippo Inzaghi. Un successo meritato raccontato dal numero 32 nerazzurro dai microfoni della sala stampa Passaponti della Cetilar Arena.

“Il mister ha una grande voglia di vincere e ce la trasmette sempre, ce l’ha trasmessa anche nell’ultima partita. Chiunque ha giocato ha dato tutto per questa maglia in questa stagione. Questa promozione mi ha dato tante soddisfazioni, anche perché dovevo riscattare un anno e mezzo non proprio positivo. Giocare in questa piazza è veramente incredibile, ti da una carica enorme”.

“Quando ho raggiunto la promozione con l’Empoli non l’ho potuta giocare, spero questa volta di avere questa occasione con questa maglia. Cercherò di farmi trovare pronto il più possibile. Adesso però abbiamo bisogno di staccare e riposare. Nei momenti decisivi quando ero giovane non sono stato molto fortunato, speriamo di esserlo di più adesso”. Nel finale poi un piccolo aneddoto: “Quando ho saputo che Inzaghi sarebbe venuto a Pisa ho detto ad Arturo Calabresi e Antonio Caracciolo che questa stagione sarebbe stata un altra musica. E così è stato”.

