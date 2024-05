Sostegno del PD a Marica Guerrini e alla Lista Progressisti e Civici a Palaia

Scritto da admin• 5:13 pm• Palaia, Pisa, Politica

PALAIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Palaia.

“Il partito democratico unione comunale di Palaia sostiene convintamente la lista “progressisti e civici – Marica Guerrini Sindaca”, lista in continuità con l’amministrazione guidata da Marco Gherardini. il giudizio che il PD dà dell’amministrazione uscente è estremamente positivo sia per il fatto che è stato portato a termine gran parte del programma con cui la lista “Palaia in Grande” si era presentata, sia per il rapporto che questa ha saputo mantenere con la popolazione. la lista “Progressisti e Civici“ è una lista civica, nel senso che non porta simboli di partito”. Prosegue la nota stampa “i suoi componenti tutti si riconoscono nei valori democratici e antifascisti scritti in modo indelebile nella costituzione della repubblica italiana, nonché nei valori della giustizia sociale e la solidarietà. il partito democratico, che è presente all’interno della lista con alcuni suoi rappresentanti, ha generosamente concorso, fuori da ogni logica strettamente identitaria, a presentare una lista e un programma che siano i più inclusivi e i più rispondenti possibile alle esigenze e ai bisogni del territorio e della comunità. Il PD sosterrà pertanto con tutte le sue forze Marica Guerrini, che tra l’altro viene da un’esperienza decennale come assessora alle politiche sociali nell’amministrazione Gherardini, per realizzare la vittoria della lista “Progressisti e Civici” nel comune di Palaia”, conclude il comunicato.

