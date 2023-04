Musica, balletti e ricordi: al Teatro Verdi grande successo per “Donaci Ilaria”

Scritto da admin• 2:31 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Dopo tre anni di forzata assenza a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, è tornato l’evento “Donaci Ilaria“, promosso da Marco Alestra in memoria della figlia Ilaria prematuramente scomparsa ed organizzato in collaborazione con AVIS Pisa ed A.G.B.A.L.T Pisa e che ha avuto come scenario, questa mattina 27 aprile 2023, la splendida location del Teatro Verdi.

Si è trattato pertanto di uno Spettacolo dedicato agli Studenti delle Classi Quarta e Quinta dei vari Licei ed Istituti cittadini – con qualche sconfinamento, come di una Scuola di Prato – in cui si sono alternati esibizioni di canto e ballo da parte degli studenti stessi, assieme a Storie legate alla cultura del dono che hanno visto protagonisti il Presidente dell’AVIS Pisa Paolo Ghezzi e Mirco D’Aversa, Presidente AGBALT, al quale hanno altresì presenziato il Sindaco di Pisa Michele Conti, la Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni e la Dr.ssa Valeria Raglianti in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

A differenza delle altre edizioni, quest’anno l’evento “Donaci Ilaria” è stato incluso nell’ambito delle Manifestazioni relative alla “Giornata della Solidarietà” dedicata alla memoria del Maggiore Nicola Ciardelli che proprio il 27 aprile 2006 perse la vita a Nassiriya mentre era impegnato in una missione di pace ed, in relazione a detta circostanza, la sorella Avv. Federica Ciardelli, nonché Presidente della “Associazione Nicola Ciardelli Onlus”, ha tenuto a sottolineare di: “essere onorata di aver accolto quest’anno, assieme alla “Giornata della Solidarietà” 2023 anche l’evento “Donaci Ilaria”, per una giornata che si svolge grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Scolastico Provinciale facendo sì che la stessa si apra all’accoglienza dei giovani studenti e studentesse di ogni età per condividere i valori della Carta Costituzionale cercando di trasmettere un messaggio che invita a darci una mano reciprocamente per diffondere e promuovere i principi fondanti della nostra Costituzione“.

“Ecco pertanto“, conclude Federica Ciardelli, “che fra tutti i 65 percorsi previsti in questa giornata, quello che si svolge al Teatro Verdi mi sta particolarmente a cuore, in primis perché con il Prof. Marco Alestra condivido un percorso di dolore assieme al tentativo di trasformare questo grande dolore in un’opportunità di crescita, di miglioramento e di condivisione, e poi per la vicinanza e la collaborazione con A.G.B.A.L.T. e AVIS, in quanto l’Associazione che io presiedo porta avanti un progetto importante che ha come obiettivo la cura dei bambini in Kosovo, Paese che vive una grande arretratezza dal punto di vista sanitario e dove, con il supporto di altre Associazioni, siamo riusciti a realizzare un Reparto di Oncologia Pediatrica, ma dove ancora non vi è la possibilità di eseguire il trapianto di midollo spinale, come pure non esiste un Centro Trasfusionale“.

Dopo i saluti di rito, lo spettacolo ha visto protagonisti – oltre alle esibizioni, come ricordato, degli studenti delle Scuole presenti – il gruppo musicale dei “Cubi Rossi” che ha eseguito due brani del loro repertorio, così come hanno dato bella prova delle loro qualità canore i giovani Marco Comparini, Anna Stelli e Micole Oshadogan, i quali si sono alternati con momenti di alta commozione ed emotività che hanno coinvolto la Professoressa ed il Primario che che si erano presi cura di Ilaria, al pari del Presidente AVIS Paolo Ghezzi che ha ricordato un’altra sfortunata ragazza, Laura Massa, con cui ha condiviso l’esperienza di scrivere il libro “Con Vivere“, per poi ospitare sul palco la sorella, Andrea, che aveva svolto il ruolo di donatrice, unitamente ad Alessandra, un’altra ragazza che, viceversa, rappresenta una delle tante persone che hanno potuto usufruire di una donazione.

A condurre l’evento è stato ovviamente Marco Alestra che, oltre a ricordare il percorso della propria figlia fra paura, speranze, gioie e dolori, ma sempre con una grandissima voglia di vivere con il sorriso che trasmetteva a chi le era vicino, si è poi a propria volta esibito nell’interpretare due brani, il primo di Tiziano Ferro – coadiuvato dal ballerino pratese Fernando Ferrandino – e l’altro di Renato Zero, assieme al corpo di ballo del Liceo Buonarroti in memoria di Ilaria e quale sprone per le giovani generazioni.

A conclusione, lo stesso Marco Alestra ha voluto evidenziare come: “questa giornata abbia voluto rappresentare il ricordo sia di mia figlia Ilaria che di Laura Massa, celebrata con il libro “Con Vivere” scritto assieme a Paolo Ghezzi, ed è stato altresì un momento di incontro con gli studenti delle Classi Quarte e Quinte delle Scuole Superiori per far sì che si diffondesse la sensibilizzazione verso il dono del sangue e del midollo spinale, durante il quale si sono alternati spazi pesanti ad altri gioiosi per un mix che riteniamo sia quello più adatto per trasmettere questo messaggio ai giovani che rappresentano il nostro futuro e sono coloro che possono fornire un contributo alla Società affinché si possa guarire anche dalle malattie più aggressive e quindi i principi del dono e del ricordo sono stati i fili conduttori di questa Manifestazione. Il ricordo, sia esso stesso di Ilaria al pari di Laura o di Nicola Ciardelli“, conclude Marco Alestra, “rappresenta per me, quale genitore, una soluzione spontanea e quando mi accorgo che il dolore riesce a trasformarsi in condivisione piuttosto che in chiusura e rabbia, ecco che il mio sforzo diviene ancora maggiore e sino a che mia figlia continuerà a darmi energia, io sarò ben felice di spenderla in questo genere di iniziative per tenerne viva la memoria“.

