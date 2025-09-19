Written by Settembre 19, 2025 1:00 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Innovazioni in chirurgia bariatrica: Aoup protagonista a Oxford

PISA – Il programma accademico svolto all’“Examination School”  dell’Università di Oxford e alla “Great Hall of Christ Church”, college fondato nel 1546,  ha avuto come  tema centrale l’integrazione della chirurgia bariatrica e metabolica, dell’endoscopia e della terapia medica come approccio sinergico e complementare nell’assistenza alla persona con obesità.

Rosario Bellini, direttore facente funzione dell’Unità operativa di Chirurgia bariatrica e metabolica della Aoup (centro di eccellenza Sicob – Società italiana di chirurgia obesità) è stato parte attiva nella moderazione e presidenza della sessione “Imperativo dell’innovazione” insieme ad Ali Tavakkoli della Harvard Medical School. Bellini ha poi tenuto una relazione sull’analisi delle controindicazioni all’intervento più eseguito oggi al mondo (Sleeve Gastrectomy)  per il trattamento dell’obesità grave sottolineando come le buone pratiche descritte in letteratura scientifica e il rispetto delle linee guida siano essenziali per la riduzione delle complicanze.

