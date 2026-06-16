Palio di San Ranieri, mercoledì 17 giugno la sfida in Arno tra i quartieri storici

Written by Redazione• 3:27 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Nel giorno del patrono della città, mercoledì 17 giugno, torna il Palio di San Ranieri, la tradizionale sfida remiera in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quartieri storici di Pisa: San Francesco, con la barca gialla; San Martino, con la barca rossa; Santa Maria, con la barca celeste; e Sant’Antonio, con la barca verde.

La competizione prenderà il via alle ore 19. Le imbarcazioni gareggeranno per 1.500 metri controcorrente, dal ponte della Cittadella, all’altezza della sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli. La gara sarà preceduta, alle ore 18, dal corteo storico fluviale con le quattro imbarcazioni dei quartieri storici e la presenza dei figuranti che accompagneranno la pala del Santo.

Tra le novità di questa edizione, il corteo vedrà una partecipazione più numerosa di figuranti in costume storico, che sfileranno sull’Arno a bordo di due galeoni anziché uno, ampliando così la rappresentazione scenografica della manifestazione.

Il Palio di San Ranieri fa parte delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. L’Amministrazione Comunale lo organizza ogni anno in occasione della festa del patrono, rievocando le antiche “Galere Stefaniane”, fregate dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. La manifestazione trae origine dal Palio in onore del patrono ideato e promosso nel 1935 dalla locale sezione Enal e si colloca idealmente nel XVI secolo, nel periodo della battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571.

Il programma prevede alle ore 18 la partenza del corteo fluviale dal ponte della Cittadella verso lo Scalo dei Renaioli. Alle 18.15, sempre allo Scalo dei Renaioli, si terrà la premiazione delle scuole cittadine che hanno partecipato al progetto educativo promosso dal Comune di Pisa insieme alle associazioni canottiere coinvolte nella manifestazione. Alle 18.30 è previsto il sorteggio delle corsie d’acqua, mentre alle 19 partirà la competizione. Alle 19.30, allo Scalo dei Renaioli, si svolgerà la cerimonia di consegna del Palio.

Ogni fregata è composta da vogatori, timoniere e montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei quattro canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due paperi simbolici rappresentano invece il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto, quando le truppe cristiane, dopo aver abbordato l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Gli equipaggi in gara saranno quelli della barca celeste, della barca rossa, della barca verde e della barca gialla. Per la barca celeste gareggeranno Davide Barbieri, Mirko Barbieri, Edoardo Bellani, Alessandro Bernardini, Andrea Grassini, Edoardo Margheri, Edoardo Pagni e Luca Romani. Timoniere Gabriele Ciulli, montatore Joel Devine.

Per la barca rossa saranno in gara Daniel Baglini, Leonardo Pioli, Andrea Yraso, Francesco Iorio, Edoardo Ghelardi, Alessio Antoni, Marci Vigna e Fabio Perlata. Timoniere Mariachiara Bellani, montatore Iacopo Casella.

Per la barca verde parteciperanno Simone Barandoni, Paolo Brillante, Francesco Carrara, Francesco Gadducci, Matteo Gadducci, Emanuele Giarri, Andrea Martelli e Daniele Sbrana. Timoniere Clara Massaria, montatore Leonardo Bellinvia.

Per la barca gialla gareggeranno Giorgio Boccini, Andrea Florio, Alessandro Galatolo, Simone Giorgi, Patryk Lysiak, Davide Merlino, Michele Pratesi e Vito Saggese. Timoniere Riccardo Pellegrini.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alle tradizioni storiche remiere, quest’anno il Comune di Pisa ha promosso, insieme alle quattro associazioni remiere che partecipano al Palio, un progetto educativo rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’obiettivo è far conoscere agli studenti le tradizioni della storia e dell’identità di Pisa e avvicinarli alla pratica del canottaggio.

Le classi sono state abbinate simbolicamente ai quattro quartieri storici della città: la Canottieri Arno, barca verde, con la scuola “G. Toniolo”; la Canottieri San Francesco, barca gialla, con la scuola “V. Galilei”; l’ASC Billi, barca rossa, con la scuola “G. Gamerra”; e la Canottieri Antoni, barca celeste, con le scuole “G. Mazzini” e “G. Toniolo – sede succursale”. La conclusione del percorso sarà celebrata mercoledì 17 giugno alle ore 18.15 allo Scalo dei Renaioli, con una premiazione dedicata alle scuole partecipanti e la consegna di una pubblicazione a tema.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sono previste modifiche alla viabilità. Dalle ore 17 alle 22 saranno chiusi al transito veicolare il Ponte della Fortezza, nella corsia con direzione nord-sud, e Lungarno Galilei, nel tratto tra il Ponte della Fortezza e vicolo Lanfranchi, dove saranno istituiti anche divieto di sosta con rimozione coatta, soppressione della pista ciclabile e divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal posizionamento delle tribune. Modifiche sono previste anche in via Bovio, via La Tina e Largo del Parlascio.

In occasione della festa del patrono, oltre al Palio, si terrà anche la tradizionale Fiera di San Ranieri, in programma per tutta la giornata in piazza dei Cavalieri e fino a via Santa Maria.

Dalle ore 5 alle 22 saranno inoltre istituiti divieti di sosta e chiusure al transito in alcune aree interessate dalla Fiera di San Ranieri, tra cui piazza dei Cavalieri, via Dini, via Consoli del Mare, Arco del Gualandi, via San Frediano, piazza Cavallotti, via Santa Maria, via Corsica e via Oberdan.

Dalle ore 16 alle 24 sarà vietata la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o alluminio, così come la detenzione di bevande in tali contenitori nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico. Vietati anche la detenzione e l’uso di materiali esplodenti, fuochi artificiali, razzi, petardi, botti, fumogeni e artifici simili, salvo quelli autorizzati dal Comune di Pisa. Le sanzioni previste vanno da 100 a 300 euro.

Dalle ore 14 di mercoledì 17 giugno fino alle ore 8 di giovedì 18 giugno sarà inoltre vietato collocare all’esterno degli edifici, sulle strade, sulle piazze pubbliche o aperte al pubblico e sulle sponde dell’Arno qualsiasi impianto di amplificazione o diffusione sonora, fatti salvi quelli installati e gestiti dal Comune di Pisa.

Last modified: Giugno 16, 2026