“Bici solidale”, il Comune di Pisa avvia il progetto per il recupero delle biciclette abbandonate

Written by Redazione• 2:19 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio del progetto Bici solidale, iniziativa finalizzata a promuovere il recupero e il riuso delle biciclette rinvenute sul territorio comunale e rimosse dagli uffici competenti perché in stato di incuria, disuso o presunto abbandono.

Le biciclette recuperate saranno destinate a finalità sociali e di inclusione, attraverso un percorso che coinvolgerà gli enti del Terzo settore e le realtà associative senza scopo di lucro.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – si inserisce nell’ambito delle politiche che stiamo portando avanti con impegno e dedizione per favorire l’integrazione sociale, educativa e il contrasto alle diseguaglianze”.

“Il progetto – prosegue Bonanno – prevede due obiettivi importanti: da un lato, un fine altamente sociale volto a garantire sostegno e partecipazione attiva alle persone fragili e in difficoltà; dall’altro, il recupero e la valorizzazione di beni altrimenti destinati al degrado, da utilizzare per il bene della comunità”.

Attraverso la collaborazione con il Terzo settore, l’Amministrazione punta a trasformare biciclette inutilizzate in strumenti di autonomia e inclusione per persone senza dimora o in condizioni di vulnerabilità, favorendone gli spostamenti, l’accesso ai servizi e una maggiore partecipazione alla vita della comunità.

“Un’azione concreta – conclude l’assessore – che conferma il grande impegno dell’Amministrazione nel costruire opportunità di reinserimento e di supporto per chi vive situazioni di fragilità”.

Con la delibera viene dato mandato alla Direzione Sociale-Disabilità, d’intesa con la Polizia Municipale e con le altre direzioni comunali competenti, di predisporre e pubblicare un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad altri soggetti associativi senza scopo di lucro.

L’avviso servirà a raccogliere proposte progettuali finalizzate al recupero, alla rigenerazione e alla valorizzazione delle biciclette per uso sociale.

Le biciclette che potranno essere utilizzate saranno esclusivamente quelle per le quali sia stata accertata la piena disponibilità giuridica da parte dell’Ente, in quanto non reclamate dagli aventi diritto, non oggetto di denuncia di furto e non soggette ad altre procedure previste dalla normativa vigente.

Attraverso l’avviso pubblico saranno definiti i criteri di selezione delle proposte progettuali e le modalità operative per il recupero, la riparazione e l’assegnazione delle biciclette, con particolare attenzione alla sicurezza, alla tracciabilità dei mezzi e alla trasparenza delle procedure.

Last modified: Giugno 8, 2026