Festa dell’inglese alla Scuola Viviani: grande successo per l’11ª edizione dell’EngliShow

MARINA DI PISA- Si è svolta oggi, nel giardino della Scuola Primaria Viviani di Marina di Pisa, l’undicesima edizione dell’EngliShow, la tradizionale festa dedicata alla lingua inglese che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria e i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. I piccoli protagonisti si sono esibiti in performance, canzoni e scenette in inglese, preparate e dirette dalle loro insegnanti.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pisa, si è svolta alla presenza dell’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi Riccardo Buscemi, che ha sottolineato il valore educativo e culturale dell’iniziativa. Tra gli ospiti anche i bambini delle scuole dell’infanzia private di Marina di Pisa e di San Piero a Grado.

“L’EngliShow è una bellissima occasione per avvicinare i più piccoli allo studio della lingua inglese – ha dichiarato l’assessore Buscemi – in un clima allegro, coinvolgente e formativo. Un modo efficace per imparare non solo la lingua, ma anche aspetti della cultura e delle abitudini britanniche. L’Amministrazione Comunale ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa, che merita davvero un plauso”.