Antonio Bicchi vince il Pioneer in Robotics and Automation Award 2025

PISA- Il professor Antonio Bicchi, docente di Robotica all’Università di Pisa e ricercatore senior all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), è stato insignito del Pioneer in Robotics and Automation Award 2025 dalla IEEE Robotics and Automation Society. Il riconoscimento gli è stato conferito il 22 maggio ad Atlanta, durante la conferenza internazionale ICRA 2025, per i suoi contributi pionieristici nello sviluppo di mani artificiali, aptica e collaborazione uomo-robot, con applicazioni significative in robotica e protesica.

Bicchi è l’unico italiano a ricevere questo prestigioso premio, che dal 1999 celebra le figure che hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo della robotica e dell’automazione. Solo sette scienziati europei hanno ottenuto questo riconoscimento prima di lui.

Nel corso della sua carriera, Bicchi ha coordinato numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea e dall’European Research Council (ERC), tra cui il progetto SoftHands, che ha portato allo sviluppo di mani robotiche con caratteristiche simili a quelle umane. Attualmente, è impegnato nel progetto Natural BionicS, che mira alla realizzazione di arti protesici integrati con il sistema nervoso centrale.

Il premio sottolinea l’eccellenza della ricerca italiana nel campo della robotica e riconosce il ruolo fondamentale di Bicchi nel progresso delle tecnologie per la collaborazione tra uomo e macchina.

