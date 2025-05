Preparativi in corso per la Luminara di San Ranieri a Pisa

Written by admin• 4:33 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Pisa si prepara a vivere la magia della Luminara di San Ranieri, uno degli eventi più suggestivi del Giugno Pisano. Dalla metà di maggio sono iniziati i lavori di montaggio delle tradizionali “biancherie”, strutture in legno che ospiteranno circa 100.000 lumini a cera, destinati a illuminare i Lungarni nella notte del 16 giugno. Il Comune ha programmato con anticipo l’allestimento per garantire il corretto svolgimento dei lavori, anche in caso di condizioni meteo avverse.

L’assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini, ha sottolineato l’importanza di questo momento, evidenziando gli investimenti fatti per restituire dignità e continuità al patrimonio legato alla storia e all’identità di Pisa. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostituzione delle biancherie deteriorate e al recupero dei materiali utilizzati, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente.

I primi telai sono già visibili lungo le sponde dell’Arno, segno tangibile dell’impegno organizzativo che precede l’evento. Il montaggio proseguirà progressivamente da una zona all’altra del centro cittadino, seguendo un piano di allestimento avviato nel 2024, che ha incluso un censimento delle biancherie di proprietà privata e la risoluzione di eventuali criticità.

La città si avvicina così a uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario cittadino, rinnovando una tradizione che ogni anno incanta cittadini e visitatori con la sua atmosfera unica.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sugli aggiornamenti relativi alla Luminara di San Ranieri, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Pisa.

