Fernando Orsi: “Il Pisa ha buone possibilità di ottenere la promozione diretta in Serie A”

Written by admin• 11:01 am• Pisa SC

PISA – L’ex portiere Fernando Orsi ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it, affrontando diversi temi tra cui la lotta per lo scudetto, la stagione delle squadre con cui ha giocato e la situazione di vertice in Serie B. Tra i vari argomenti, Orsi ha parlato anche delle possibilità del Pisa di Inzaghi di ottenere la promozione diretta.

Riguardo alla vittoria interna del Pisa contro il Mantova e al pareggio dello Spezia a Cesena, con otto giornate ancora da disputare, e cinque punti di distacco per la squadra di Inzaghi, Orsi ha dichiarato:

“Sì, credo che quei cinque punti siano sufficienti per affrontare il finale di campionato con tranquillità. Nonostante il campionato non sia ancora concluso, e considerando che il Sassuolo sembra ormai destinato alla promozione aritmetica, penso che il Pisa riuscirà a conquistare la promozione diretta in Serie A. Lo Spezia, che rimane una squadra molto forte, sarà probabilmente la favorita per i Playoff”.

Last modified: Marzo 20, 2025