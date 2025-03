Vandali danneggiano targa commemorativa delle Foibe a Pisa: la condanna di Fratelli d’Italia

Written by admin• 1:56 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto di Simone Fabbrini e Maurizio Nerini (FdI), in merito all’atto vandalico che ha colpito la targa ai martiri delle Foibe a Pisa.

Un atto vandalico ha danneggiato la targa commemorativa ai martiri delle Foibe a Pisa, suscitando indignazione e condanna da parte di Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme ed esponente di Fratelli d’Italia.

“Un gesto vile che offende la memoria delle vittime e di tutti coloro che hanno vissuto l’orrore delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata“, ha dichiarato Fabbrini. “Mentre nei consigli comunali si tenta di ostacolare iniziative per ricordare questo tragico evento, i militanti della sinistra radicale passano all’azione, imbrattando e deturpando luoghi simbolo del Ricordo”.

Anche Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia in comune a Pisa, ha espresso la sua condanna: “Non riesco a capire come sia possibile provare tanto odio verso italiani che hanno vissuto una simile tragedia. Invito la sinistra a fare i conti con il proprio passato e a condannare fermamente questo atto”.

Fabbrini ha poi lanciato un appello al consiglio comunale di San Giuliano Terme affinché si dia un segnale di unità, approvando la mozione per dedicare un luogo al ricordo delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Presentai questa mozione a gennaio e da allora non è mai stata votata dalla maggioranza a guida PD. Dopo quanto accaduto a Pisa, mi auguro che nel consiglio comunale del 25 marzo tutte le forze politiche si uniscano per dare un forte segnale contro il negazionismo e atti vandalici come questo“, ha concluso Fabbrini.

Last modified: Marzo 20, 2025