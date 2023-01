Federico Barba: “Ci abbiamo provato fino alla fine, analizzeremo in settimana cosa non è andato”

Scritto da admin• 6:39 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara fra Pisa e Cittadella sentiamo l’analisi del difensore Federico Barba su questa sconfitta interna.

di Maurizio Ficeli

“E’ stata una gara in cui nei minuti iniziali non siamo partiti in maniera brillante, poi c’è anche stato qualche episodio dubbio, cosa che però capita nel calcio. È mancato qualcosa a livello mentale. Malgrado cio però siamo poi usciti fuori ed abbiamo avute le occasioni per pareggiare la partita . C’è stato l’episodio dubbio del fallo sul sottoscritto in area, ma non cerco alibi per questo, anche se sicuramente non c’è stata un’ottima gestione della gara, perché, chi doveva riportare la gara su binari giusti non lo ha fatto e questo ha creato nervosismo . Purtroppo questo risultato avverso ci dice che potevamo fare di più, noi ci abbiamo provato fino alla fine, ma comunque andremo ad analizzare la situazione in settimana con il mister”.

