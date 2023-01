Scritto da admin• 6:43 pm• Pisa SC

PISA – Gaetano Masucci analizza la sconfitta interna subita contro il Cittadella.

di Maurizio Ficeli

“Avevamo iniziato bene la gara ma poi quel gol preso nella prima azione fatta dal Cittadella ci ha buttato alquanto giù, e questa cosa in passato non era più successa e bisogna far sì che non accada più”.



“Però le occasioni le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Negli spogliatoi eravamo nervosi per come è andata la gara e anche le perdite di tempo potevano essere gestite meglio”.

(Visited 58 times, 22 visits today)

Last modified: Gennaio 14, 2023