FDI: “Sostegno a Del Rosso e Gambini, donne instancabili”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma Salvatore Sasso Deidda commissario per le elezioni e Serena Bulleri Presidente provinciale Fratelli d’Italia riguardo il sostegno verso Elena De Rosso promossa neo assessore e Giulia Gambini assessore uscente del Comune di Pisa.

“Fratelli d’Italia ringrazia Giulia Gambini per il lavoro che ha portato avanti fino ad ora, instancabile nell’affrontare le criticità delle difficili deleghe che le erano state assegnate; si è spesa in maniera seria e generosa in questi anni e confidiamo che possa valorizzare le sue capacità, rafforzate da questi anni di esperienza amministrativa, in altri ruoli al servizio di Pisa e all’interno del partito. La scelta del Sindaco Michele Conti di nominare assessore Elena Del Rosso, una professionista di livello, il cui consenso è stato confermato dal buon risultato raggiunto alle elezioni regionali, dimostra la fiducia di Conti nel nostro partito, che si mette sempre a disposizione della Giunta e della maggioranza di centrodestra, per operare al meglio e prepararsi a confermare nel 2028 il governo della città. Giulia Gambini ed Elena Del Rosso sono due donne di grandi capacità personali e politiche e a loro vanno, da parte di tutta la dirigenza provinciale e comunale, il nostro ringraziamento e sostegno“

Last modified: Gennaio 27, 2026