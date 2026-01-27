L’Effemeride Pisana del 27 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:39 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 27 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 17:19, le ore di luce solare sono 9 e 38 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 336mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice delle Orsoline

Desenzano sul Garda, Brescia, 21 marzo 1474 – Brescia, 27 gennaio 1540

Patrona di Desenzano del Garda

Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di Sant’Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note come Orsoline. Le sua idea di aprire scuole per le ragazze era rivoluzionaria per un’epoca in cui l’educazione era privilegio quasi solo maschile. Nata nel 1474 a Desenzano del Garda (Brescia) in una povera famiglia contadina, entrò giovanissima tra le Terziarie francescane. Rimasta orfana di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la Terra Santa. Qui avvenne un fatto insolito. Giunta per vedere i luoghi di Gesù, rimase colpita da cecità temporanea. Dentro di sé, però, vide una luce e una scala che saliva in cielo, dove la attendevano schiere di fanciulle. Capì allora la sua missione. Tornata in patria, diede vita alla nuova congregazione, le cui prime aderenti vestivano come le altre ragazze di campagna. La regola venne stampata dopo la morte, avvenuta a Brescia il 27 gennaio del 1540. E’ santa dal 1807.

Il significato del nome di oggi:

Angela: dal greco, messaggero, nunzio

Oggi è il giorno di:

Giorno della Memoria

Giorno della estrazione del latte dal seno

La citazione del giorno:

Meglio vivere ricchi, che morire ricchi. (Samuel Johnson)

E’ accaduto il 27 gennaio nel mondo:

98 – Marco Ulpio Traiano diviene imperatore romano

1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica a papa Gregorio VII

1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa

1302 – La città di Firenze condanna Dante

1606 – Complotto della polvere da sparo: inizia il processo di Guy Fawkes e degli altri cospiratori; terminerà il 31 gennaio con la loro esecuzione

1756 – Nasce a Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart

1811 – Il chimico italiano Amedeo Avogadro formula l’omonima legge

1820 – Il capitano della Royal Navy britannica Edward Bransfield avvista per la prima volta il continente antartico

1861 – Italia: si svolgono le prime elezioni politiche generali dopo la raggiunta Unità del paese; è la IX legislatura considerando anche quelle del Regno di Sardegna

1880 – Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina a incandescenza

1887 – Vengono gettate le basi per la realizzazione della Bobina di Tesla, ultimata nel 1891

1888 – A Washington viene fondata la National Geographic Society

1893 – Nikola Tesla trasmette per la prima volta energia elettromagnetica senza utilizzare fili e formulò le sue Teorie sui Campi

1897 – Avviene la scoperta dell’elettrone a opera del fisico britannico Joseph John Thomson

1900 – Rivolta dei Boxer: i diplomatici stranieri a Pechino chiedono che i ribelli Boxer vengano disciplinati

1901 – Muore a Milano Giuseppe Verdi

1909 – Viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico

1924 Il Trattato di Roma assegna Fiume all’Italia Viene pubblicato su Il taccuino di Sherlock Holmes l’episodio L’avventura del vampiro del Sussex, uno dei più famosi della serie di Sherlock Holmes

1930 – Il fisico statunitense Ernest Lawrence progetta il primo acceleratore di particelle atomiche, il ciclotrone

1932 – Il simbolo del “cavallino rampante”, originariamente appartenuto all’aviatore Francesco Baracca e ceduto nel 1923 come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA

1938 – I chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ottengono la prima fissione nucleare

1939 Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard, della prima pila atomica Il Lockheed P-38 Lightning vola per la prima volta

1941 – Junio Valerio Borghese assume il comando della X° Flottiglia MAS

1942 – Vittoriosa offensiva italiana in Cirenaica

1943 – Seconda guerra mondiale: 50 bombardieri eseguono la prima incursione aerea completamente statunitense contro la Germania (l’obiettivo era Wilhelmshaven)

1944 – Seconda guerra mondiale: dopo 29 mesi viene rotto l’Assedio di Leningrado

1945 – Il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata Rossa

1948 – Il governo italiano ratifica l’Atto costitutivo dell’UNESCO, così che l’Italia ne entra a far parte

1951 – I test nucleari al Nevada Test Site iniziano con una bomba da un chilotone sganciata su Frenchman Flats

1956 – Iniziano le Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo

1957 – Viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster

1962 – Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery

1967 Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center Più di 60 nazioni firmano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta le armi nucleari nello spazio A Sanremo il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita

1973 – Gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine per gli Stati Uniti d’America alla guerra del Vietnam

1996 – La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria

1999 – La Fujifilm inventa e produce il sensore Super CCD

2010 – Viene presentato l’iPad, tablet prodotto da Apple

2019 – Giornata mondiale della gioventù

La frae del giorno di Frate Indovino:

Ogni ora par mille a chi aspetta

Nati il 27 gennaio:

LEWIS CARROLL

Scrittore inglese

α 27 gennaio 1832 ω 14 gennaio 1898

THOMAS CECCON

Nuotatore italiano

α 27 gennaio 2001

VINCENZO MOLLICA

Giornalista italiano

α 27 gennaio 1953

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Compositore austriaco

α 27 gennaio 1756 ω 5 dicembre 1791

HEATHER PARISI

Ballerina e soubrette statunitense naturalizzata italiana

α 27 gennaio 1960

GIUSEPPE PREZZOLINI

Giornalista, scrittore, editore e aforista italiano

α 27 gennaio 1882 ω 14 luglio 1982

FRIEDRICH SCHELLING

Filosofo tedesco

α 27 gennaio 1775 ω 20 agosto 1854

Deceduti il 27 gennaio:

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

Filosofo tedesco

α 19 maggio 1762 ω 27 gennaio 1814

MARIA JOSÉ DEL BELGIO

Ultima regina italiana

α 4 agosto 1906 ω 27 gennaio 2001

SANT’ANGELA MERICI

Santa cattolica italiana

α 21 marzo 1474 ω 27 gennaio 1540

MINO REITANO

Cantautore italiano

α 7 dicembre 1944 ω 27 gennaio 2009

LUIGI TENCO

Cantautore italiano

α 21 marzo 1938 ω 27 gennaio 1967

GIUSEPPE VERDI

Compositore italiano

α 10 ottobre 1813 ω 27 gennaio 1901

GIOVANNI VERGA

Scrittore italiano

α 2 settembre 1840 ω 27 gennaio 1922

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

