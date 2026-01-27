L’Effemeride Pisana del 27 gennaio 2026

Martedì 27 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 17:19, le ore di luce solare sono 9 e 38 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 336mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice delle Orsoline
Desenzano sul Garda, Brescia, 21 marzo 1474 – Brescia, 27 gennaio 1540
Patrona di Desenzano del Garda
Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di Sant’Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note come Orsoline. Le sua idea di aprire scuole per le ragazze era rivoluzionaria per un’epoca in cui l’educazione era privilegio quasi solo maschile. Nata nel 1474 a Desenzano del Garda (Brescia) in una povera famiglia contadina, entrò giovanissima tra le Terziarie francescane. Rimasta orfana di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la Terra Santa. Qui avvenne un fatto insolito. Giunta per vedere i luoghi di Gesù, rimase colpita da cecità temporanea. Dentro di sé, però, vide una luce e una scala che saliva in cielo, dove la attendevano schiere di fanciulle. Capì allora la sua missione. Tornata in patria, diede vita alla nuova congregazione, le cui prime aderenti vestivano come le altre ragazze di campagna. La regola venne stampata dopo la morte, avvenuta a Brescia il 27 gennaio del 1540. E’ santa dal 1807.
Il significato del nome di oggi:
Angela: dal greco, messaggero, nunzio
Oggi è il giorno di:
Giorno della Memoria
Giorno della estrazione del latte dal seno
La citazione del giorno:
Meglio vivere ricchi, che morire ricchi. (Samuel Johnson)
E’ accaduto il 27 gennaio nel mondo:
- 98 – Marco Ulpio Traiano diviene imperatore romano
- 1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica a papa Gregorio VII
- 1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa
- 1302 – La città di Firenze condanna Dante
- 1606 – Complotto della polvere da sparo: inizia il processo di Guy Fawkes e degli altri cospiratori; terminerà il 31 gennaio con la loro esecuzione
- 1756 – Nasce a Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart
- 1811 – Il chimico italiano Amedeo Avogadro formula l’omonima legge
- 1820 – Il capitano della Royal Navy britannica Edward Bransfield avvista per la prima volta il continente antartico
- 1861 – Italia: si svolgono le prime elezioni politiche generali dopo la raggiunta Unità del paese; è la IX legislatura considerando anche quelle del Regno di Sardegna
- 1880 – Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina a incandescenza
- 1887 – Vengono gettate le basi per la realizzazione della Bobina di Tesla, ultimata nel 1891
- 1888 – A Washington viene fondata la National Geographic Society
- 1893 – Nikola Tesla trasmette per la prima volta energia elettromagnetica senza utilizzare fili e formulò le sue Teorie sui Campi
- 1897 – Avviene la scoperta dell’elettrone a opera del fisico britannico Joseph John Thomson
- 1900 – Rivolta dei Boxer: i diplomatici stranieri a Pechino chiedono che i ribelli Boxer vengano disciplinati
- 1901 – Muore a Milano Giuseppe Verdi
- 1909 – Viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico
- 1924
- Il Trattato di Roma assegna Fiume all’Italia
- Viene pubblicato su Il taccuino di Sherlock Holmes l’episodio L’avventura del vampiro del Sussex, uno dei più famosi della serie di Sherlock Holmes
- 1930 – Il fisico statunitense Ernest Lawrence progetta il primo acceleratore di particelle atomiche, il ciclotrone
- 1932 – Il simbolo del “cavallino rampante”, originariamente appartenuto all’aviatore Francesco Baracca e ceduto nel 1923 come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA
- 1938 – I chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ottengono la prima fissione nucleare
- 1939
- Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard, della prima pila atomica
- Il Lockheed P-38 Lightning vola per la prima volta
- 1941 – Junio Valerio Borghese assume il comando della X° Flottiglia MAS
- 1942 – Vittoriosa offensiva italiana in Cirenaica
- 1943 – Seconda guerra mondiale: 50 bombardieri eseguono la prima incursione aerea completamente statunitense contro la Germania (l’obiettivo era Wilhelmshaven)
- 1944 – Seconda guerra mondiale: dopo 29 mesi viene rotto l’Assedio di Leningrado
- 1945 – Il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata Rossa
- 1948 – Il governo italiano ratifica l’Atto costitutivo dell’UNESCO, così che l’Italia ne entra a far parte
- 1951 – I test nucleari al Nevada Test Site iniziano con una bomba da un chilotone sganciata su Frenchman Flats
- 1956 – Iniziano le Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo
- 1957 – Viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster
- 1962 – Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery
- 1967
- Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center
- Più di 60 nazioni firmano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta le armi nucleari nello spazio
- A Sanremo il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita
- 1973 – Gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine per gli Stati Uniti d’America alla guerra del Vietnam
- 1996 – La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria
- 1999 – La Fujifilm inventa e produce il sensore Super CCD
- 2010 – Viene presentato l’iPad, tablet prodotto da Apple
- 2019 – Giornata mondiale della gioventù
La frae del giorno di Frate Indovino:
Ogni ora par mille a chi aspetta
LEWIS CARROLL
α 27 gennaio 1832 ω 14 gennaio 1898
THOMAS CECCON
α 27 gennaio 2001
VINCENZO MOLLICA
α 27 gennaio 1953
WOLFGANG AMADEUS MOZART
α 27 gennaio 1756 ω 5 dicembre 1791
HEATHER PARISI
Ballerina e soubrette statunitense naturalizzata italiana
α 27 gennaio 1960
GIUSEPPE PREZZOLINI
Giornalista, scrittore, editore e aforista italiano
α 27 gennaio 1882 ω 14 luglio 1982
FRIEDRICH SCHELLING
α 27 gennaio 1775 ω 20 agosto 1854
JOHANN GOTTLIEB FICHTE
α 19 maggio 1762 ω 27 gennaio 1814
MARIA JOSÉ DEL BELGIO
α 4 agosto 1906 ω 27 gennaio 2001
SANT’ANGELA MERICI
α 21 marzo 1474 ω 27 gennaio 1540
MINO REITANO
α 7 dicembre 1944 ω 27 gennaio 2009
LUIGI TENCO
α 21 marzo 1938 ω 27 gennaio 1967
GIUSEPPE VERDI
α 10 ottobre 1813 ω 27 gennaio 1901
GIOVANNI VERGA
α 2 settembre 1840 ω 27 gennaio 1922
