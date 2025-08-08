Fc Augsburg – Pisa Sc 2-2. Doppio Tramoni, poi i nerazzurri si fanno riprendere nel finale

Written by admin• 6:58 pm• Pisa SC

Segnali di crescita per la squadra di mister Gilardino nella seconda amichevole in Germania

PISA – Il Pisa Sc in vantaggio per 2-0 chiude con un 2-2 la seconda amichevole nella tournee tedesca contro l’Fc Augsburg in una gara giocata a porte chiuse nel giorno dell’anniversario a 118 anni dalla sua nascita. Doppio Tramoni che porta sul 2-0 i nerazzurri, che si fanno riprendere nel finale dai tedeschi. Buon test che ha evidenziato la crescita dei ragazzi di Gilardino che ora sono attesi dal rientro in Italia sabato pomeriggio.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Rispetto alla sfida contro il Bayer c’è Scuffet tra i pali al posto di Semper. In difesa spazio a Denoon che rileva Canestrelli. Confermati nella linea a tre Caracciolo e Lusuardi. A centrocampo dall’inizio spazio ad Aebischer e Marin con Tourè a destra ed Angori a sinistra. In attacco inizialmente spazio a Meister, Tramoni e Moreo che parte titolare in luogo di Lind che era partito titolare contro il Bayer martedì scorso.

IL PRIMO TEMPO. Per i tedeschi che militano ormai stabilmente da vent’anni in Bundesliga che ad inizio stagione affronteranno il Friburgo, che sono in campo con la maglia celebrativa nero oro, Pisa in campo ancora con la maglia gialla. Partenza difficile per il Pisa che pian piano però prende coraggio e va vicino al gol con Meister che si divora ben due occasioni davanti alla porta tedesca. Il vantaggio però arriva al 40′ quando Angori si conquista un calcio di rigore che Tramoni trasforma spiazzando il portiere locale: 1-0 per la squadra nerazzurra piuttosto meritato per quello visto in campo nella prima frazione. Prima del finale di primo tempo c’è tempo per un altra occasione per i nerazzurri che sfiorano il raddoppio ancora con Meister. questa volta Labrovic smanaccia in angolo. La prima frazione si chiude sull’1-0 per la squadra di mister Alberto Gilardino.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa girandola di cambi nel Pisa. Entrano subito Durmush, Canestrelli, Piccinini Mbambi e Lind. Pisa ancora pericoloso in apertura, ma spreca ancora con Lind. I tedeschi si svegliano e si rendono pericolosi con due corner e su uno dei quali ci mette una pezza addirittura Lind in difesa. I nerazzurri però trovano il raddoppio ancora con Tramoni. Grande riconquista di palla di Hojholt che serve Lind il quale pesca Tramoni che conil sinistro in diagonale fa ancora secco Labrovic: 2-0. Risultato strameritato per il Pisa. A questo punto entrano anche Maucci e Buffon per un Pisa giovanissimo. I tedeschi fanno valere la loro esperienza in campo e prima accorciano il punteggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Mouniè e poi al minuto 83 trovano il 2-2 sempre con Mouniè. Il Pisa poco prima però era andato vicino al 3-1 con Maucci con un destro a fil di palo. Subito dopo il pareggio i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Zesiger reo di una trattenuta reiterata su Piccinini. La formazione di Gilardino non si dà per vinta e con Buffon prova a tornare in vantaggio ma il suo tocco sotto misura termina alta. Finisce 2-2.

FC AUGSBURG – PISA SC 2-2

FC AUGSBURG: Labrovic, Pedersen, Rexhbecaj, Maier, Mounié, Zesiger, Fellhauer, Bauer (46′ Breithaupt), Dong, Banksy, Dardari (46′ Essende). A disp. Klein, Komur. All. Sandro Wagner.

PISA SC: Scuffet, Lusuardi (46′ Mbambi), Angori (46′ Durmush), Caracciolo (46′ Canestrelli), Marin (61′ Akinsanmiro), Tramoni (70′ Buffon), Meister (46′ Lind), Touré (46′ Piccinini), Aebischer (61′ Hojholt), Denoon (61′ Calabresi), Moreo (70′ Maucci). A disp. Semper, Nicolas, Rus, Bonfanti, Leris. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Felix Wagner (Ass. Krzyzanowski-Gottinger)

RETI: 40′ (rig.) e 67′ Tramoni (P), 72′ e 82′ Mouniè (A)

NOTE: Angoli 4-7. Ammoniti Caracciolo (P), Zesiger (A), Marin (P), Dong (A), Piccinini (P), Calabresi (P). Espulso all’83’ Zesiger per doppia ammonizione

Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Agosto 8, 2025