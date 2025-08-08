Beach Soccer. Il Lenergy Pisa batte il Napoli e conquista la finale scudetto

Written by admin• 8:58 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Esaltante prestazione a Cirò Marina del Lenergy Pisa Beach Soccer che batte (5-4) Napoli in semifinale e conquista la finalissima tra la vincente di Catania Domusbet e Farmaè Viareggio.

di Antonio Tognoli

Una partita tanto sofferta quanto emozionante per il Pisa che parte molto bene va in vantaggio con un Datinha anche oggi molto ispirato. Il Napoli però non ci sta fa gioco colpisce due legni ma i ragazzi di Marrucci reggono e in apertura di seconda frazione trovano il raddoppio con Edson Hulk. Paterniti e Hulk poi vengono a contatto per l’arbitro è fallo. Paternitoi batte il suo collega Casapieri anche con un pò di fortuna con palla che sbatte sulla sabbia e termina in porta: 2-1. Casapieri restituisce pan per focaccia all’amico e collega tra i pali qualche istanti dopo: 3-1 per il Pisa. Gara emozionante. Casapieri rinvia con le mani palla colpita al volo alla perfezione da Luca Remedi che si infila tra palo e Paterniti. Il Pisa scappa: 4-1. Il Napoli però non ci sta. Leo Martins e Ovidio Alla riportano sotto i ragazzi di Palma. Ci pensa però Simone Marinai con una finta ed un tiro imparabile a risstabilire le distanze: 5-3. Leo Martins a fil di sirena segna il 4-5 ma non basta. Il Lenergy Pisa è in finale scudetto ed è questo quello che conta di più.

NAPOLI – LENERGY PISA BEACH SOCCER 4-5

Napoli BS: Alla, Cuomo, Giusti, Casolare, Moxedano, Perotti, Scarparo, Paterniti, Be Martins, Sciacca, Leo Martins, Antonio. All: Palma

Lenergy Pisa: Remedi, Barsotti, Bertacca, Marinai, Armadori, Casapieri, Ardil Navarro, Mogavero, Edson Hulk, Bernardeschi, Percia Montani, Datinha. All: Marrucci

RETI: 3′ pt Datinha (Lenergy Pisa); 1′ st Edson Hulk (Lenergy Pisa); 2′ st Paterniti (Napoli BS); 2′ st Casapieri (Lenergy Pisa); 5′ st Remedi (Lenergy Pisa); 8′ st Leo Martins (Napoli BS); 2′ tt Alla (Napoli BS); 5′ tt Marinai (Lenergy Pisa); 12′ tt Leo Martins (Napoli BS)

ARBITRI: Innaurato di Lanciano, Sacchi di Lecco e Bottalico di Bari

Last modified: Agosto 8, 2025