Fauglia, la lista civica Froli per Fauglia si presenta alla cittadinanza: esperienza, volti nuovi e un libretto di 58 pagine

Written by Redazione• 12:44 pm• Fauglia, Pisa, Politica

FAUGLIA — Un aperitivo tra cittadini, volti noti del paese, strette di mano e idee per il futuro. È stato il Bar Sport da Raoul, in piazza del Comune, a fare da cornice alla presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Froli per Fauglia, in un incontro dal tono informale ma denso di contenuti.

Ad accogliere i presenti anche un aperitivo offerto dalla Pecora Nera di Massimiliano Busti, che ha contribuito a creare un clima conviviale e partecipato, quasi da piazza di una volta, dove politica e comunità tornano a parlarsi guardandosi negli occhi.

Uno alla volta, alcuni dei dodici candidati hanno preso la parola per raccontarsi ai cittadini: storie diverse, competenze differenti, ma un filo comune dichiarato da tutti — il legame con il territorio e la volontà di mettersi a servizio di Fauglia e delle sue frazioni.

Tra i profili emersi, l’esperienza amministrativa e istituzionale di Antonio Pellegrino, già segretario comunale anche a Fauglia, si è affiancata all’impegno civico e sociale di Mirko Virgili, volontario da 25 anni nel settore dell’emergenza e del sociale. Spazio anche ai più giovani, come Giancarlo Mazzieri, Giulia Mariani e Sergio Dessì, portatori di uno sguardo nuovo e di sensibilità diverse, mentre candidati come Claudio Meoli e Patrizia Brogi Massei hanno posto l’accento sull’identità delle frazioni e sul senso di appartenenza.

Non sono mancati riferimenti a temi concreti: sicurezza, servizi, turismo, ambiente, cultura e valorizzazione del territorio. Argomenti toccati anche da Luca Cecere e Alessandra Benedetti, che hanno sottolineato le potenzialità ancora inespresse del borgo e la necessità di investire su attrattività e qualità della vita.

Poi il momento centrale della serata, con l’intervento del candidato sindaco Riccardo Froli. Un discorso che ha alternato memoria amministrativa e visione programmatica, con il richiamo ai risultati raggiunti durante il suo precedente mandato e la ripresentazione di un libretto di 58 pagine — distribuito alla fine della sua legislatura come sintesi del lavoro svolto e prova di reali proposte per il futuro.

Froli ha definito il suo, non un semplice programma elettorale, ma “un impegno scritto”, costruito — ha spiegato — sul rapporto diretto con i cittadini e sull’esperienza maturata negli anni.

L’incontro, più che una tradizionale passerella elettorale, è sembrato assumere il tono di una chiamata alla partecipazione. Nessun grande proclama, piuttosto il tentativo di mettere insieme memoria amministrativa e rinnovamento.

Tra un bicchiere alzato e i discorsi dalla piccola piazza, la sensazione emersa è stata quella di una campagna che punta sul contatto diretto e su un messaggio di continuità con apertura a nuove energie.

La corsa verso le elezioni entra così nel vivo. E a Fauglia, almeno per una sera, la politica è tornata a farsi incontro pubblico, conversazione e comunità.

Last modified: Aprile 24, 2026