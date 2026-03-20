Università di Pisa, Franceschini e Pratesi nel Consiglio Scientifico del CNR

Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Due docenti dell’Università di Pisa entrano a far parte del Consiglio Scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Si tratta di Chiara Franceschini, professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e Monica Pratesi, professoressa ordinaria di Statistica al Dipartimento di Economia e Management.

Le nomine, avvenute lo scorso 2 febbraio, avranno durata quadriennale. Il Consiglio Scientifico del CNR è l’organo di indirizzo che contribuisce alla definizione delle linee strategiche dell’ente e alla valutazione delle attività scientifiche.

Chiara Franceschini svolge la propria attività di ricerca sulla cultura artistica del Rinascimento, analizzata nelle sue connessioni geografiche e nei rapporti tra produzione artistica, società, scienza e cultura visuale. È impegnata in progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è autrice di numerose pubblicazioni dedicate al contesto artistico e intellettuale europeo tra Quattro e Seicento.

Monica Pratesi si occupa invece di statistica ufficiale, metodologie per l’analisi dei dati territoriali e tecniche di stima per piccole aree, con applicazioni nelle politiche pubbliche e nello sviluppo sostenibile. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi accademici e scientifici, partecipando a gruppi di lavoro e organismi nazionali e internazionali nel settore statistico.

La nomina delle due professoresse rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza scientifica dell’Ateneo pisano e rafforza il contributo dell’Università di Pisa alle attività di indirizzo e programmazione della ricerca a livello nazionale.

Last modified: Marzo 20, 2026